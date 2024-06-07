Полицейский спас тонущего мальчика в Талдыкоргане

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Инспектор роты патрульной полиции Санат Серікқалиұлы проявил героизм, спасая тонущего мальчика в реке Каратал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Polisia.kz

Санат Серікқалиұлы находился в трудовом отпуске в дачном обществе «Красный камень», когда услышал крики детей о помощи. Дети указывали в сторону реки и инспектор бросился на помощь. Прибежав к реке, он увидел, что в воде тонет ребенок.

Спасенным оказался 11-летний мальчик, который почти не дышал и был весь синий. Санат действовал быстро и решительно: он вытащил мальчика из воды и начал оказывать первую медпомощь.

«Делая прямой массаж сердца и искусственное дыхание, инспектор сумел восстановить дыхание ребенка. После этого он немедленно вызвал скорую помощь. Мальчика доставили в больницу, где врачи подтвердили, что своевременные и профессиональные действия полицейского спасли жизнь ребенка», – рассказали в полиции.

Инспектор подчеркнул, что не считает свой поступок чем-то особенным. 

#Талдыкорган #река #полицейский #спасение

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