Польский дипломат выступил с лекцией на казахском языке в Академии госуправления

7 февраля в рамках «Даму күні» магистранты, докторанты и сотрудники Академии государственного управления при Президенте РК встретились с Временным Поверенным в делах Республики Польша в Казахстане Михалом Лабендой. Польский дипломат выступил с лекцией «20 лет Польши в Европейском Союзе» и провел ее на казахском языке

Лабенда напомнил, что 1 мая 2004 года Польша стала полноправным членом Евросоюза, что стало историческим рубежом для страны. За два десятилетия Польша укрепила позиции на международной арене, улучшила качество жизни граждан и привлекла значительные инвестиции. По словам дипломата, европейские фонды позволили реализовать масштабные инфраструктурные и социальные проекты, кардинально изменившие облик страны и ее столицы – Варшавы.

Особое впечатление на слушателей произвело не только содержание лекции, но и ее язык. Михал Лабенда свободно владеет казахским. Дипломат подчеркивает, что язык – это ключ к пониманию народа.

Интерес Лабенды к казахскому языку и культуре не случаен. В 1999 году он с отличием окончил Казахский национальный университет по специальности «Востоковедение», защитив дипломную работу на тему «Образцы перевода подлежащих сложноподчиненных предложений с арабского на казахский язык».

Кроме казахского и родного польского языка, дипломат владеет азербайджанским, английским, арабским, немецким, русским, узбекским и французским языками.

В завершение встречи Михал Лабенда ответил на вопросы слушателей и пожелал им успехов. Ректор Академии Ерлан Әбіл поблагодарил дипломата за содержательную лекцию и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.