Свежий выпуск Полюбить свое дело – значит преуспеть Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Казахстанские студенты промышленных колледжей Караганды, Астаны, Шахтинска и Петропавловска приняли участие в соревнованиях, где в 41 компетенции состязались более 500 студентов из 8 высших и 40 средних специальных учебных заведений Урала и Сибири. Пятеро воспитанников казахстанских колледжей приехали со своими наставниками по приглашению образовательного центра Челябинского трубопрокатного завода и Первоуральского металлургического колледжа.

Сотрудничество развивается в рамках созданной два года назад по инициативе Карагандинского политехнического колледжа Ассоциации промышленных колледжей России и Казах­стана «РОСТ-ӨРЛЕУ». Гости выступали в России вне конкурса, так сказать, это была проба сил. В течение трех дней на площадках Первоуральска и Екатеринбурга шла серьезная борьба за право называться «профи». Для наших ребят столь масштабные соревнования были первым серьезным испытанием. Им удалось показать свои таланты.

Делегация из Казахстана торжествовала, когда студентка Карагандинского политехнического колледжа Жанар Скакова и Дмитрий Шварц из Петропавловского профессионально-педагогического колледжа стали призерами российского чемпионата Worldskills в компетенциях «прототипирование» и «мастер производственного обучения», соответственно.

А в деловой программе окружного чемпионата Worldskills представители казахстанских колледжей приняли активное участие в дискуссиях по актуальным вопросам. С интересом российские коллеги отнеслись к выступлениям директора Карагандинского политехнического колледжа Зекена Рахимова при обсуждении острых для обеих стран тем: «Кадры для современной индустрии. Гармонизация образовательных программ среднего и профессионального образования» и «Государственно-частное партнерство: новые точки роста».

Его заместитель Светлана Затонская, представляя модели практико-ориентированного обучения, рассказала об успешных шагах не только Карагандинского ПТК, но и других колледжей Казахстана. Особый акцент она сделала на новшествах в освоении будущими специалистами таких современных компетенций, как мехатроника, робототехника. И отметила, что расширение диапазона профессиональных знаний при обучении в их колледже состоялось благодаря плодотворному сотрудничеству карагандинцев с образовательным центром Челябинского трубопрокатного завода и Первоуральским металлургическим колледжем в рамках содружества в Ассоциации «РОСТ-ӨРЛЕУ».

Была рассмотрена очень важная для отечественных колледжей тема разработки модульных учебных планов на основе принципов дуального обучения. Все участники дискуссии были единодушны в отношении к студенческим конструкторским бюро как элементу инновационной образовательной среды.

Российские и казахстанские преподаватели профессиональных технических учебных заведений, вошедших в Ассоциацию промышленных колледжей двух государств, обменялись опытом. И тут же обсудили возможность создания разнообразных совместных проектов.

– Обсуждения позволили запланировать работу Ассоциации промышленных колледжей «РОСТ-ӨРЛЕУ» в новых направлениях. Очень полезная встреча очередной раз подтвердила, что Worldskills – это новая идео­логия взаимодействия науки и образования, бизнеса, власти и институтов, – говорит Светлана Затонская. Теперь казахстанские колледжи имеют четкое представление об уровне заданий, формах организации, условиях проведения состязаний профессионального мастерства. Что это даст? Повысит привлекательность технических профессий в колледже, городе, стране. А это на сегодня главное.