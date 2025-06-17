фото пресс-службы Сената Парламента РК

Приветствуя слушателей курса, спикер Сената отметил, что двухнедельный курс является продолжением целенаправленной работы Сената по формированию устойчивого экспертного сообщества. В этом направлении, по мнению Маулена Ашимбаева, очень ценным является инициативность и готовность экспертов из разных сфер делиться своими знания­ми, обмениваться опытом, транслируя тем самым правильную систему ценнос­тей. Такой принцип заложен в основу фундаментальной концепции Главы государства «Адал Азамат».

– Считаю важным, что выпускники одного из ведущих университетов мира – Гарварда – делятся своими знаниями и транслируют ценности открытости и ответственности. Эти ценности лежат и в основе концепции «Адал Азамат», которую продвигает Президент страны. И именно эти ориентиры мы закладываем в такие проекты, как Клуб экспертов и Школа аналитики, Taldau Community в целом. Наша цель – не просто обу­чать, а формировать интеллектуальное сообщест­во, в котором люди не только получают, но и отдают – делятся опытом, создают новые смыслы и влияют на позитивные перемены в обществе, – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев и поблагодарил представителей Harvard Alumni Community за инициативу проведения курса.

Как и в рамках Школы аналитики и Клуба экспертов при Сенате, обучение по курсу «Мастерство вести переговоры: понимать, влиять, договариваться» представляет собой коллаборацию теории и практики. В течение двух недель слушатели углубят навыки стратеги­ческого планирования, менеджмента и выстраивания различных моделей коммуникаций по методике Гарвардской школы переговоров, являющейся одной из самых эффективных в мире. Ознакомятся и проанализируют эффективные кейсы и расширят свое понимание аналитической работы.