На брифинге заместитель акима области Нурбол Турашбеков подчеркнул, что объем необходимой воды для полива обеспечен, вегетационный период проходит в штатном режиме. Это стало возможным благодаря слаженной работе специалистов водного хозяйства и усилиям фермеров, внедряющих водосберегающие технологии.

– Утвержден график подачи воды, – отметил Нурбол Тураш­беков. – Вода на поля поступает строго по очереди, чтобы обеспечить равномерное распределение ресурса и избежать потерь урожая.

Климатические проблемы и трансграничная зависимость в вопросе водообеспечения все больше дают о себе знать. Ежегодная потребность региона в воде составляет 4,8 млрд кубометров. Однако из-за неблагоприятных погодных условий нынче запасы живительной влаги могут сократиться почти на треть. Особенно остро это почувствуют южные райо­ны: Мактааральский, Жетысайский и Шардаринский. Ситуацию осложняет высокая зависимость от водных ресурсов, поступающих из сопредельных государств – 63% лимита водопользования приходится именно на них.

Сейчас большой упор в регионе делается на возведение и модернизацию водохозяйственных объектов. К примеру, ведется строительство водохранилищ «Байдибек ата» и «Боралдай», что наряду с капитальным ремонтом водохранилища «Боген» позволит дополнительно аккумулировать до 113 млн кубометров воды и улучшить полив 67 тыс. гектаров земель.

В целом планируется капитально отремонтировать 25 водохранилищ, один водный регулятор и 269 поливных каналов. Масштабные работы снизят степень изношенности систем водоснабжения с 76 до 50%. Это обеспечит стабильную подачу воды на 400 тыс. гектаров полей, а также получение сельхозпродукции на сумму около 200 млрд тенге ежегодно.

Осенью при поддержке Ис­лам­ского банка стартуют новые проекты. В числе приоритетных – реконструкция канала им. Д. Алтынбекова. Соответствую­щее обращение в Министерство водных ресурсов и ирригации направили жители Отырарского района, не желающие больше терять урожаи по причине засухи на полях.

В 2024 году за счет бюджета проведен капремонт одиннадцати водных объектов общей протяженнос­тью 43 км. Механическая очистка еще на шести объектах позволила привести в порядок 1 350 км каналов и тем самым обеспечить стабильный полив и улучшить мелио­ративное состояние на площади 26,9 тыс. га сельхозугодий.

Новая политика сбережения продиктована вступлением в силу обновленного Водного кодекса. Его ключевое нововведение – приоритет водосбережения. Сельхозпроизводителей призывают переходить на капельное орошение, использовать дождевальные установки. Особенно это актуально в районах, питающихся от магистрального канала «Достық», где наблюдается снижение объемов поставки воды.

На государственном уровне оказывается серьезная поддержка тем, кто внедряет современные системы орошения. Из бюджета компенсируется до 80% затрат на покупку оборудования и бурение скважин.

Аграрии посчитали, что один гектар обустройства системы капельного орошения обходится в 800 тыс. тенге. Если вычесть из нее 80% оплаты, субсидируемой государством, и учесть, что оставшиеся 20% можно оплатить в течение последующих трех лет, то условия получаются очень даже приемлемыми.

Немаловажен и тот факт, что за счет внедрения водосберегающих технологий повышается урожайность сельскохозяйственных культур, экономятся средства на их выращивание. И земледельцы в этом уже смогли убедиться, ведь в Шардаринском районе есть немало фермеров, подружившихся с «капелькой» и успевших ощутить всю выгоду такого орошения.

По графику к 2025 году на водосберегающие технологии планировалось перевести 27 тыс. га. Однако аграрии Туркестанской области уже опережают эти планы. В том же Шардаринском районе только за последнее время поступили дополнительные заявки на установку системы капельного полива на площади более тысячи гектаров.