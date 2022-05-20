Так бывает, что к середине мая высшие силы снисходят к стенаниям уставших от холодов, жаждущих весны. И тогда голые еще вчера ветви деревьев так быстро покрываются листвой, что остается только удивляться столь скорым метаморфозам.

А вслед подступает пора цветения, радуя не только взоры ликующих горожан, но и их постковидные носы, наполняя воздух забытыми было ароматами. Первыми в оркес­тре запахов вступают яблони, будоража сладким запахом и младых, и старых, вызывая воспоминания и пробуждая надежды. Им вторят вишни. Цветущие груши не все пахнут так замечательно. Они вносят легкий диссонанс, но по красоте не уступают яблоням. Так же, как и рябина. Нижние ноты – это одуванчики. Они не пахнут вовсе, сорняками считаются, но яркими желтыми всполохами расцвечивают монотонную зелень газонов. Их век недолог. Через несколько дней превратятся их головки в пушистые шарики семян, чтобы под порывом ветра сыграть свой прощальный аккорд. Обитатели нижнего ряда и тюльпаны, которых нынче много, озеленители постарались: осенью ковидного ­2020-го высадили 132 000 луковиц, в прошлом еще 224 000 добавили. А этой весной взошли и первые, и вторые. Красные, желтые и белые огоньки можно увидеть не только у Байтерека, но и по всему бульвару, а также в Ботаническом саду и на правом берегу столицы. Многоголосье такое! Особенно здорово они «звучат» в «контровом» свете. Живописцы и фотографы знают! В среднем регистре сирень доминирует. И цветом, и ароматом. Ее на Круглой площади много. А еще в старом городе немало.

Ближе к окраинам в оркестр вступает хор зеленого пояса. Тысячеголосье цветущих яблонь дополняется полями ромашек и переливами желтого цвета. Это цветет… смородина. Что не только красиво, но и полезно. Ведь летом, как оказалось, можно заработать до 3 млн тенге, собирая эту ягоду для продажи. Есть такие примеры. Кое-кто даже машину прикупил…

Но главная польза – это эмоции. Положительные. А красота, если не «спасет мир», то сделает его чуточку лучше. Или хотя бы добрее…