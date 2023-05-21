Посетители аттракциона в Шымкенте застряли на большой высоте (видео)

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Инцидент произошел в развлекательном парке Шымкента. Аттракцион «Байтерек», известный всем любителям адреналина по неизвестной причине остановился в самой высокой точке маршрута.

Пленникам карусели пришлось ждать помощи в воздухе почти 20 минут.

"Мы поднялись, и я заметил, что его вырубило. Мы ждали, когда его запустят. У нас была компания из 6 человек - 2 парня и 4 девочки. Девочки запаниковали и начали кричать. Я пытался их успокоить. Мы сидели наверху около 20 минут, далее нас начали спускать, но не до конца, так как аппарат работал не корректно. Мы, жители города, просим, чтобы все аттракционы закрыли на техническое обслуживание и требуем соблюдать технику безопасности", - делится парень.

Отметим, это не первое ЧП в парке аттракционов в Шымкенте. Так, в мае 2021 года 17-летний подросток сорвался с аттракциона и умер до приезда скорой. А в сентябре того, же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина, сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.