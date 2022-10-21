В Шымкенте стартовал отопительный сезон.

Пожалуй, впервые за многие годы отопительный сезон в Шымкенте начинается раньше, чем основательно успели остыть квартиры из-за ночного понижения температуры воздуха. Распоряжение о старте подачи тепла с 20 октября исходит от акима Шымкента Мурата Айтенова.

К отопительному сезону готовы все 1 987 многоэтажных жилых домов, подключенных к городской централизованной системе отопления. Полностью готовы к работе в осенне-зимний период 15 тепловых котельных и 17 насосных станций. Завершен текущий ремонт 19,4 км теплосетей. Достаточно в городе и запасов угля, которым пока еще пользуется ряд локальных котельных, обогревающих школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты.

В первую очередь централизованную подачу тепла обеспечат социально значимым учреждениям, включая больницы, детские сады и школы. Постепенно также подключается система теплоснабжения жилых многоэтажек.

Как заявляют специалисты, аварий и связанных с ними перебоев в подаче тепла с каждым годом становится все меньше. Это результат регулярно проводимой работы по замене изношенных труб. Общая протяженность тепловых сетей в Шымкенте составляет 823 км. Согласно инвестиционной программе, направленной на ликвидацию потерь тепла при транспортировке, за 5 лет предполагается реконструировать два с половиной километра городских теплотрасс. Это позволит как минимум на треть сократить количество аварийных ситуаций на теплосетях и снизить потери, тем самым увеличив качество поставляемого тепла.

Общая стоимость проекта составляет 82 млн тенге. Первый этап реконструкции сетей, запланированный на нынешний год, уже полностью завершен. За время подготовки к отопительному сезону по специальной инвестиционной программе освоено 16 млн тенге. На эти средства проведена замена труб диаметром 100 и 160 миллиметров. Строительные работы по реконструкции теплосетей проведены на протяжении 430 метров. По этой «ветке» тепло получают более 40 многоэтажных жилых домов и бюджетных учреждений микрорайона «Отырар», качество тепла в котором прежде вызывало много нареканий потребителей.