Родственники ребенка получили страховку в размере 19,6 млн тенге в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Страховая компания выплатила 19,6 млн тенге семье девочки с ампутированными ногами, сообщает Kazpravda.kz

«Учитывая, что пострадавшему ребёнку в ДТП предстоит длительный срок лечения и реабилитации с последующим протезированием, а также для оперативного покрытия сопутствующих расходов, страховой компанией было принято решение осуществить страховую выплату в полном объёме до получения необходимого пакета документов, установленного законодательством, в том числе справки об инвалидности», – говорится в информации СК «Евразия».

По закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, при получении в ДТП инвалидности ребёнку установлена выплата в размере 5 000 МРП, или 19 660 000 тенге.

После страхового случая была организована горячая линия, на которую уже обратились пострадавшие в результате ДТП пассажиры автобуса или их представители.

Для них проведены все необходимые разъяснения и консультации, в том числе о порядке получения страховых выплат.

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства акимат города Астаны совместно с частным спонсором передал семье сертификат на четырёхкомнатную квартиру в новом ЖК в Астане.

Напомним, 2 июня на проспекте Республики произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на опору информационного табло. Есть пострадавшие, в том числе 8-летняя девочка, которая в результате ДТП лишилась ног.