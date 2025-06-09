В соответствии с поручением Главы государства акимат города Астаны совместно с частным спонсором передал семье сертификат на четырёхкомнатную квартиру в новом ЖК в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат.

Фото: акимат Астаны

ЖК будет сдан в октябре текущего года. Далее строительная организация также окажет содействие в ремонте и обустройстве квартиры. Ранее сообщалось также о других мерах поддержки, которые сейчас реализуются.

Напомним, вечером 2 июня на проспекте Республики произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. Есть пострадавшие, в том числе 8-летняя девочка в результате ДТП лишилась ног. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии