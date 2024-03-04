Повышать роль, расширять возможности Статьи 4 марта 2024 г. 5:20 2 Александр Бри Республиканский форум матерей «Анаға тағзым» прошел в Кызылорде. фото из архива "КП" В мероприятии приняли участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, министр культуры и информации Аида Балаева, общественные деятели, делегации из регионов, многодетные матери Кызылординской области. Как отметил аким Нурлыбек Налибаев, форум был организован совместно с Национальной комиссией в целях консолидации общества вокруг традиционных ценностей, таких как почитание женщины и матери, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Аида Балаева отметила большой вклад женщин в развитие и процветание страны. Повышение их роли, расширение прав и возможностей в обществе остаются приоритетными направлениями государственной политики, подчеркнула она. Реализация Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, которой определена казахстанская модель развития института семьи и гендерного равенства, продолжается. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике показала свою эффективность. В соответствии с обозначенными Главой государства приоритетами ее деятельность сконцентрирована на проработке широкого круга актуальных вопросов в сфере защиты прав женщин и детей. Сформирована правовая и институциональная основа обеспечения гендерного равенства, действуют законодательные нормы по ликвидации дискриминации в отношении женщин. – На особом контроле Национальной комиссии находятся десятки важных вопросов. В их числе снижение безработицы среди женщин, – подчеркнула Аида Балаева. В этой связи в регионах открыты 20 центров по развитию женского предпринимательства. Совместно с ассоциацией TECHNOWOMEN, компанией BTS Education на базе школы электронной коммерции 1 400 казахстанских ремесленников обучили продажам в маркетплейсах. В рамках совместного с Astana Hub проекта IT Ayel 2 000 безработных женщин из 17 регионов получили знания по IT-специальностям и приступили к реализации своих проектов. По результатам комплексного исследования в областях Абай, Жетысу, Улытау разработаны конкретные меры по привлечению сельских женщин к работе. Совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) в Астане и Шымкенте запущен пилотный проект по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака. Проводится трансформация 68 центров поддержки семей, действующих в регионах. В целях установления межведомственной взаимосвязи в исключении семьи из неблагополучной социальной среды, предотвращения насилия в отношении женщин разработан проект единой концепции для центров поддержки семьи. Председатель Нацкомиссии заверила, что работа по всем направлениям будет продолжена. Участники форума обсудили актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения, повышения статуса семьи, формирования нравственно-семейных ценностей. Также, по информации МКИ, министр Аида Балаева приняла участие в открытии «Өнер орталығы» в Кызылорде, ознакомилась с экспонатами выставки «Сыр өңірі өнер тұлғаларының экспозициялық картинасы». Строительство центра искусств в Кызылорде было начато в сентябре 2022 года. Здесь предусмотрены условия для проведения концертов симфонического, эстрадного искусства, мероприятий различного формата. #Кызылорда #Анаға тағзым #форум матерей