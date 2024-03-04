Повышать роль, расширять возможности

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Александр Бри

Республиканский форум матерей «Анаға тағзым» прошел в Кызылорде.

фото из архива "КП"

В мероприятии приняли участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, министр культуры и информации Аида Балаева, общественные деятели, делегации из регионов, многодетные матери Кызылординской области.

Как отметил аким Нурлыбек Налибаев, форум был организован совместно с Национальной комиссией в целях консолидации общества вокруг традиционных ценностей, таких как почитание женщины и матери, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Аида Балаева отметила большой вклад женщин в развитие и процветание страны. Повышение их роли, расширение прав и возможностей в обществе остаются приоритетными направлениями государственной политики, подчеркнула она.

Реализация Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, которой определена казахстанская модель развития института семьи и гендерного равенства, продолжается. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике показала свою эффективность. В соответствии с обозначенными Главой государства приоритетами ее деятельность сконцентрирована на проработке широкого круга актуальных вопросов в сфере защиты прав женщин и детей. Сформирована правовая и институциональная основа обеспечения гендерного равенства, действуют законодательные нормы по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

– На особом контроле Национальной комиссии находятся десятки важных вопросов. В их числе снижение безработицы среди женщин, – подчеркнула Аида Балаева.

В этой связи в регионах открыты 20 центров по развитию женского предпринимательства. Совместно с ассоциацией TECHNOWOMEN, компанией BTS Education на базе школы электронной коммерции 1 400 казахстанских ремесленников обучили продажам в маркетплейсах. В рамках совместного с Astana Hub проекта IT Ayel 2 000 безработных женщин из 17 регионов получили знания по IT-специальностям и приступили к реализации своих проектов.

По результатам комплексного исследования в областях Абай, Жетысу, Улытау разработаны конкретные меры по привлечению сельских женщин к работе. Совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) в Астане и Шымкенте запущен пилотный проект по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака.

Проводится трансформация 68 центров поддержки семей, действующих в регионах. В целях установления межведомственной взаимосвязи в исключении семьи из неблагополучной социальной среды, предотвращения насилия в отношении женщин разработан проект единой концепции для цент­ров поддержки семьи.

Председатель Нацкомиссии заверила, что работа по всем направлениям будет продолжена.

Участники форума обсудили актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения, повышения статуса семьи, формирования нравственно-семейных ценностей.

Также, по информации МКИ, министр Аида Балаева приняла участие в открытии «Өнер орталығы» в Кызылорде, ознакомилась с экспонатами выставки «Сыр өңірі өнер тұлғаларының экспозициялық картинасы».

Строительство центра искусств в Кызылорде было начато в сентябре 2022 года. Здесь предусмотрены условия для проведения концертов симфонического, эстрадного искусства, мероприятий различного формата.

#Кызылорда #Анаға тағзым #форум матерей

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