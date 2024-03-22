Поздравления с праздником Наурыз мейрамы

Общество
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Ерлан Кошанов, председатель Мажилиса Парламента РК:

– Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы!

Сегодня Наурыз стал одним из значимых праздников, объединяющих народ Казахстана. Он олицетворяет собой непрерывную связь времен и поколений, символизирует весеннее равноденствие, обновление и пробуж­дение природы.

С этого года мы отмечаем Нау­рыз в новом формате. В течение десяти дней показываем всю красоту и культурное богатство нашего народа. В этот раз праздник совпал с проведением Национального курултая в городе Атырау, где Глава государства определил основные ориентиры духовно-идеологического и социально-экономического развития страны.

Мы должны объединиться и сделать все для реализации прогрессивных идей нашего Президента, направленных на улучшение благосостояния наших граждан.

Пусть светлый праздник Нау­рыз принесет в каждый дом успех, благополучие, достаток и много тепла!

#Наурыз #праздник #поздравление

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