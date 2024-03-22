Поздравления с праздником Наурыз мейрамы Общество 22 марта 2024 г. 8:04 12 Ерлан Кошанов, председатель Мажилиса Парламента РК: – Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы! Сегодня Наурыз стал одним из значимых праздников, объединяющих народ Казахстана. Он олицетворяет собой непрерывную связь времен и поколений, символизирует весеннее равноденствие, обновление и пробуждение природы. С этого года мы отмечаем Наурыз в новом формате. В течение десяти дней показываем всю красоту и культурное богатство нашего народа. В этот раз праздник совпал с проведением Национального курултая в городе Атырау, где Глава государства определил основные ориентиры духовно-идеологического и социально-экономического развития страны. Мы должны объединиться и сделать все для реализации прогрессивных идей нашего Президента, направленных на улучшение благосостояния наших граждан. Пусть светлый праздник Наурыз принесет в каждый дом успех, благополучие, достаток и много тепла! #Наурыз #праздник #поздравление