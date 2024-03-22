Поздравления с праздником Наурыз

– Сердечно поздравляю всех с праздником Наурыз!

Наурыз олицетворяет собой такие важнейшие ценности, как доброта, милосердие и взаимная поддержка. Издревле этот весенний праздник считается началом обновления, символизирующим зарождение жизни, пробуждение природы. Поэтому наш народ уделяет этому празднику особое внимание и рассматривает Наурыз как предвестник добра, мира и созидания.

По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в этом году в нашей стране Наурыз отмечается по-новому. В рамках новой концепции специальная декада Наурызнама, стартовавшая с Дня приветствия и традиции Амал, охватывает такие наши уникальные ценности, как милосердие и благотворительность, культура и национальные традиции, семейные ценности, национальные виды спорта и национальная одежда, солидарность народа и модернизация всех сфер казахстанского общества и жизнь в гармонии с природой.

Это решение Президента имеет особое значение для укрепления единства нашего народа, а также повышения значимости и наполнения этого праздника новым содержанием. Уверен, что данная инициатива станет доброй традицией, способствую­щей продвижению правильной системы ценностей и процветанию нашей страны.

Поздравляю всех с этим пре­крас­ным праздником! Желаю всем благополучия, счастья и успехов!