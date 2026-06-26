В Парламенте представили отчет по экономике Казахстана

Правительство

На совместном заседании палат Парламента РК министр финансов Мади Такиев сообщил, что по итогам 2025 года экономика страны продемонстрировала рост на 6,5%, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 «В стоимостном выражении увеличение внутреннего валового продукта составило $15 млрд. Для сравнения, в 2024 году рост ВВП составлял 5%. При этом инфляция сложилась на уровне 13%. Среднемесячная заработная плата составила 442 тыс. тенге, безработица в течение года оставалась на уровне 4,6%»,  — подчеркнул министр.  

Он также добавил, что доля оплаты труда в ВВП ориентировочно превысил 30%. Цель – достичь среднемирового показателя – 40%.

Мади Такиев также озвучил отчитался о накоплениях Национального фонда.

«Активы Нацфонда на конец 2025 года составили $73,8 млрд, в том числе активы валютного портфеля $63,9 млрд», — рассказал министр.

Кроме того, в 2026 году из Нацфонда детям начислено по $130, а всего за три года сумма составила $370. Сейчас совместно с Национальным Банком прорабатывается механизм управления невостребованными средствами.

«Поступления республиканского бюджета составили 21,4 трлн тенге или 99% к плану. В том числе собственные доходы республиканского бюджета, без учета трансфертов, составили 15,3 трлн тенге. Налоговые поступления выросли на 2,2 трлн тенге или на 17,5%», — доложил Мади Такиев.

Основная работа будет направлена на расширение устойчивой ненефтяной доходной базы, повышение качества налогового администрирования и сокращение неэффективных льгот. 

По его словам, расходы республиканского бюджета исполнены на 99% и составили 25,5 трлн тенге.

«Все социальные обязательства Правительством исполнены. На поддержку регионам направлено 7,7 трлн тенге. В 2025 году зависимость местных бюджетов от республиканского бюджета составила 50%. В целом бюджет остается социально ориентированным», — подчеркнул руководитель минфина.

На социальную сферу в 2025 году выделено 9,3 трлн тенге. Из них на выплату пенсий и пособий ушло 5,9 трлн тенге, а финансирование Фонда обязательного социального медицинского страхования составило 2,1 трлн тенге.

#экономика #Правительство #Минфин #Нацфонд

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