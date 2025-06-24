Пожар в природном резервате «Акжайык» спустя 10 дней потушили

Пожары
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Дана Аменова
корреспондент

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии доложили о полной ликвидации природного пожара в Атырауской области

Фото: акимат Атырауской области

24 июня в 14:00 пожар, возникший на территории Государственного природного резервата «Акжайык», был полностью ликвидирован, сообщает Kazpravda.kz 

Для тушения возгорания было задействовано около 150 человек и 35 единиц техники.

«Все необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения огня были реализованы в полном объеме. В настоящее время проводится служебная проверка по установлению причин возникновения пожара», – сказано в информации.

По предварительным данным МЧС, огонь охватил площадь в 1 510 гектаров. два вертолета АО «Казавиаспас» сбросили в общей сложности около 400 тонн воды. Спасатели начали вести борьбу с огнем с 13 июня. Чтобы не допустить его распространения, с помощью тракторов были проложены минеральные полосы. В общей сложности для полной ликвидации пожара было задействовано около 200 человек и 40 единиц техники. Во избежание повторного возгорания и для постоянного контроля ситуации круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС, полиции и резерватa продолжается.

Этот пожар стал одним из самых продолжительных за все время наблюдений и выявил ряд системных проблем, требующих безотлагательных действий. Об этом заявил аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе заседания оперативного штаба.

#пожар #тушение #резерват #«Акжайык»

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