Пожилого туркестанца посадили на 15 лет за развращение трех девочек

Пожилого жителя Туркестанской области осудили за развращение малолетних, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам области.

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В суде представили хронологию того дня. 66-летний подсудимый У. 22 октября прошлого года около 14:00 пришел в дом своей знакомой С.

После разговора за чаем с потерпевшей в прихожей, он зашел в гостиную отдохнуть и увидел играющих тут внучек С. – М., Г. и М. 2012, 2014 и 2017 годов рождения соответственно.

«После чего у подсудимого появилась мысль умышленно совершить развратные действия без применения насилия в отношении заведомо малолетних.

Мать С. о факте узнала, когда ее дочь Г. 2014 года рождения отказалась от ужина с жалобами на боли в языке, а 2 другие дочери подтвердили данное происшествие и указали на то, что в отношении них подсудимым были совершены те же действия», – говорится в сообщении облсуда.

Вина У. по части 4 уголовной статьи «Развращение малолетних» была доказана заключениями экспертизы, собранными по делу доказательствами, протоколами очной ставки и осмотра места происшествия.

Туркестанца лишили свободы на 15 лет, проведет он их в учреждении средней безопасности. У него также теперь нет права на психологическое и педагогическое воспитание.

Приговор не вступил в силу.