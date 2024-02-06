Талгат Калиев о новом премьере: Олжас Бектенов не замечен в скандалах

Назначение Олжаса Бектенова на должность главы Кабмина придаст новый импульс работе правительства. Такое мнение выразил директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, сообщает Kazpravda.kz
По мнению политолога, новый глава Кабмина Олжас Бектенов никогда не работал в структуре и руководстве правительства, поэтому и не имеет тех стереотипов, которые присущи его предшественникам.
— Вполне возможно, что новый премьер-министр будет внедрять активный формат работы правительства и организовывать работу совершенно по-новому. Кроме того, опыт работы в Антикоре, наверняка, дал ему понимание проблем во финансовых взаимоотношениях между регионами и центром, касающихся коррупционных рисков и других наиболее распространённых причин слабой эффективности госаппарата. Думаю, что все это он будет исправлять на этом посту. Безусловно, Олжас Бектенов проявит решительность и энергичность, которые свойственны людям с опытом работы в силовых структурах. Тем более, что сам президент заявил, что Кабмин должен брать на себя смелость и ответственность за то, чтобы придать новый импульс экономике, — сказал он.
Спикер считает, что репутация беспринципного борца с социальной несправедливостью и коррупцией поможет новому премьер-министру в реализации политических реформ.
— Как минимум, Олжас Бектенов и его близкие не замечены в скандалах. Это характеризует его достаточно хорошо. Очевидно, что премьер-министр намерен действовать решительно, не оглядываясь на риски, так как ранее «скелетов в шкафу не было выявлено». Он обладает достаточным жизненным опытом и хорошими знаниями способен работать в интенсивном режиме, — говорит Калиев.
По его словам, в первую очередь большие перемены ожидаются в госаппарате и экономической сфере. Параллельно будут решаться вопросы экономики и эффективного освоения бюджетных средств.
— Ежегодно подвергается критике избыточная бюрократизация госорганов, которая до сих пор не была устранена. На повестке стоит инфраструктурный кризис, необходимо экстренно работать над ремонтом и модернизацией стратегической инфраструктуры, заниматься развитием водного хозяйства и далее решать вопросы диверсификации экономики. Нынешний глава Кабмина наверняка разрабатывал и осуществлял контроль за реализацией реформ с позиции руководителя администрации президента. Это определенно позволяет рассчитывать на то, что он сумеет справиться с поставленными задачами, — заключил политолог.