Талгат Калиев о новом премьере: Олжас Бектенов не замечен в скандалах

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Дана Аменова
Корреспондент

Назначение Олжаса Бектенова на должность главы Кабмина придаст новый импульс работе правительства. Такое мнение выразил директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: ortcom.kz

По мнению политолога, новый глава Кабмина Олжас Бектенов никогда не работал в структуре и руководстве правительства, поэтому и не имеет тех стереотипов, которые присущи его предшественникам.

— Вполне возможно, что новый премьер-министр будет внедрять активный формат работы правительства и организовывать работу совершенно по-новому. Кроме того, опыт работы в Антикоре, наверняка, дал ему понимание проблем во финансовых взаимоотношениях между регионами и центром, касающихся коррупционных рисков и других наиболее распространённых причин слабой эффективности госаппарата. Думаю, что все это он будет исправлять на этом посту. Безусловно, Олжас Бектенов проявит решительность и энергичность, которые свойственны людям с опытом работы в силовых структурах. Тем более, что сам президент заявил, что Кабмин должен брать на себя смелость и ответственность за то, чтобы придать новый импульс экономике, — сказал он.

Спикер считает, что репутация беспринципного борца с социальной несправедливостью и коррупцией поможет новому премьер-министру в реализации политических реформ.

— Как минимум, Олжас Бектенов и его близкие не замечены в скандалах. Это характеризует его достаточно хорошо. Очевидно, что премьер-министр намерен действовать решительно, не оглядываясь на риски, так как ранее «скелетов в шкафу не было выявлено».  Он обладает достаточным жизненным опытом и хорошими знаниями способен работать в интенсивном режиме, — говорит Калиев.

По его словам, в первую очередь большие перемены ожидаются в госаппарате и экономической сфере. Параллельно будут решаться вопросы экономики и эффективного освоения бюджетных средств.

— Ежегодно подвергается критике избыточная бюрократизация госорганов, которая до сих пор не была устранена. На повестке стоит инфраструктурный кризис, необходимо экстренно работать над ремонтом и модернизацией стратегической инфраструктуры, заниматься развитием водного хозяйства и далее решать вопросы диверсификации экономики. Нынешний глава Кабмина наверняка разрабатывал и осуществлял контроль за реализацией реформ с позиции руководителя администрации президента. Это определенно позволяет рассчитывать на то, что он сумеет справиться с поставленными задачами, — заключил политолог.

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