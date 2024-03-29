Правительство готово выступать надежным партнером инвесторам – премьер

Глава Кабмина обещает поддержать всех, кто приходит в нашу страну вести честный и открытый бизнес, передает Kazpravda.kz
Под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова в пятницу состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата.
«Правительство ведет системную работу для дальнейшего улучшения инвестиционной привлекательности страны. В настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, в рамках которого будет внедрена сервисная модель администрирования. Так, налогоплательщику будет оказываться фискальная помощь, начиная от регистрации до снятия его с учета», - говорится в сообщении.
Ожидается, что в результате налоговая отчетность в стране сократится на 30%, количество платежей по налогам – на 20%.
При этом стимулирующие эффективные льготы для бизнеса будут сохранены.
Реализуется Концепция защиты и развития конкуренции Казахстана до 2026 года, согласно которой правительство стремится снизить долю государства в экономике до 14% к 2025 году.
Кроме того, ведется активная работа по борьбе с системными коррупционными рисками.
Подводя итоги заседания, глава правительства поручил изучить все озвученные предложения и рекомендации.
«Глава государства всегда акцентирует особое внимание на необходимости улучшения инвестиционного климата страны. Правительство готово выступать надежным инвестиционным партнером для всех, кто приходит в нашу страну вести честный и открытый бизнес. Мы намерены оказывать поддержку расширению производств, увеличению локализации, реализации новых важных для страны проектов», - подчеркнул Олжас Бектенов.