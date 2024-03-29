Правительство готово выступать надежным партнером инвесторам – премьер

Глава Кабмина обещает поддержать всех, кто приходит в нашу страну вести честный и открытый бизнес, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова в пятницу состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата.

«Правительство ведет системную работу для дальнейшего улучшения инвестиционной привлекательности страны. В настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, в рамках которого будет внедрена сервисная модель администрирования. Так, налогоплательщику будет оказываться фискальная помощь, начиная от регистрации до снятия его с учета», - говорится в сообщении.

Ожидается, что в результате налоговая отчетность в стране сократится на 30%, количество платежей по налогам – на 20%.

При этом стимулирующие эффективные льготы для бизнеса будут сохранены.

Реализуется Концепция защиты и развития конкуренции Казахстана до 2026 года, согласно которой правительство стремится снизить долю государства в экономике до 14% к 2025 году.

Кроме того, ведется активная работа по борьбе с системными коррупционными рисками.

Подводя итоги заседания, глава правительства поручил изучить все озвученные предложения и рекомендации.