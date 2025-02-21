Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики

По поручению главы государства о диверсификации экономики и привлечении в экономику инвестиций правительство через финансовые институты развития начинает масштабную кампанию поддержки инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности МСБ и крупного бизнеса, среди которых легкая, химическая промышленность, производство продуктов питания, стройматериалов, машиностроение, грузоперевозки, якорные, инфраструктурные и проекты-кластеры, образующие экосреду для развития МСБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» направит 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию ключевых национальных и инвестиционных проектов с дальнейшим увеличением объема финансирования до 10 трлн тенге к 2027 году. В рамках масштабного финансирования запускаются новые механизмы поддержки, направленные на развитие бизнеса, экспортных возможностей, расширяются инструменты финансирования и социальных инициатив, среди которых:

1. Для поддержки МСБ и крупного бизнеса создаются два гарантийных фонда

Для поддержки МСБ в 2025 году будет создан гарантийный фонд «Даму». Для этогофункции «Даму» будут дополнены новыми задачами, расширена продуктовая линейка по инструменту гарантирования, увеличен размер предоставляемых гарантий, расширен перечень секторов экономики (ОКЭД), подлежащих гарантированию. По новым продуктам гарантии планируется выпускать на принципах безотзывности и безусловности. Создание Гарантийного фонда снизит нагрузку на государственный бюджет за счет привлечения средств из дополнительных источников финансирования, увеличит охват субъектов бизнеса мерой поддержки в виде гарантирования и позволит с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот.

Запуск гарантийного фонда позволит к 2028 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге (+148% по отношению к 2023 году) и поддерживать ежегодно более 50 тыс. проектов (в 2023 году по инструменту гарантирования было поддержано 8 212 проектов).

В 2025 году Фонд «Даму» поддержит не менее 30 тыс. проектов МСБ на сумму 1,7 трлн тенге.

Гарантийный фонд Байтерека для крупного бизнеса решит вопрос достаточностизалогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов.

При финансировании проекта кредит от банков второго уровня и/или БРК может составлять 80% от стоимости проекта. В то время как гарантия будет предоставляться на сумму до 30% от стоимости проекта, решая проблемы достаточности залогового обеспечения.

Сумма финансирования Байтерека составляет 7,3 трлн тенге, из которых 3,7 трлн тенге предусмотрено на 2025 год. Гарантия холдинга может достигать 2,2 трлн тенге, или до 30%, из них до 1,1 трлн тенге – в 2025 году. При этом 50% — это залог будущего бизнеса партнера. В отдельных случаях холдинг Байтерек может входить в капитал проекта, и тогда размер собственного участия бизнесмена может быть ниже 20%. Таким образом, решается проблема недостатка залогового обеспечения у крупных проектов.

Для финансирования крупных субъектов бизнеса будут предоставлены гарантии по проектам стоимостью от 7 млрд тенге.

Для банков второго уровня это позволит обеспечить увеличение объемов кредитования и снижение рисков кредитования при недостаточности залоговой массы.

Предоставление гарантий планируется в секторах обрабатывающей промышленности. Безотзывность гарантий призвана повысить заинтересованность банков, а платность гарантий для субъектов бизнеса - ответственность предпринимателей.

2. Корпоративное/проектное финансирование

Переориентация АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) исключительно на развитие крупнейших индустриальных и инфраструктурных проектов. Дочерняя компания Холдинга – АО «Qazaqstan InvestmentCorporation» (QIC) сосредоточится на развитии private equity, предоставляя предпринимателям возможности долевого финансирования и выступая полноценным партнёром в реализации проектов с учётом государственной политики и требований к инвестиционным обязательствам бизнеса.

3. Экспортная экспансия

В рамках стратегии развития внешних рынков планируется создание торгового фонда и специализированных инструментов поддержки экспорта. Уже расширена деятельность АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в части страхования, перестрахования, гарантийных инструментов и композитных услуг, что позволит казахстанским компаниям выходить на новые рынки с конкурентоспособными продуктами.

Кроме того, холдинг Байтерек готов вместе с банками второго уровня и международными финансовыми институтами финансировать инфраструктурные программы, направленные на экономическое развитие страны и поддержку государственных приоритетов, в том числе отечественного товаропроизводства.

Финансирование инфраструктуры ЖКХ (Национальный проект)

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» для своевременного решения вопросов по снижению износа инженерных сетей в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусматривается масштабное обновление изношенной инфраструктуры с общим объёмом инвестиций свыше 13 трлн тенге, из которых 4,7 трлн тенге приходится на участие холдинга.

Для увеличения доли внутристрановой ценности в рамках модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры будет проведена работа по усилению использования товаров отечественного производства. Этот подход позволит не только повысить внутреннюю конкурентоспособность, но и создать новые рабочие места, сократить зависимость от импорта и укрепить позиции «местных» предприятий на рынке в целом.

До начала активной фазы модернизации и строительства планируется проведение комплексной работы по информированию отечественных товаропроизводителей о масштабной программе модернизации инфраструктур.

На выпуск продукции отечественных товаропроизводителей потребуется порядка 4,9 трлн тенге.

Помимо этого, в целях развития отдельных отраслей, правительство объявляет «заказ на инвестиции» в отдельных отраслях – IT, логистика, туризм, легкая, химическая промышленность, производство продуктов питания, стройматериалов, машиностроение. Заинтересованным необходимо обратиться в департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики, Фонд «Даму», холдинг «Байтерек».