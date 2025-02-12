Предприниматели Актюбинской области выразили свои опасения по поводу последствий налоговой реформы

По их словам, новые ставки НДС повлияют на себестоимость продукции и уровень цен, что в конечном итоге может отразиться на потребителях

Фото: пресс-служба правительства РК

Представители правительства обсудили поправки в Налоговый кодекс с бизнес-сообществом Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Рабочая группа в составе вице-министра национальной экономики РК Бауыржана Омарбекова и заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жаныбека Нуржанова собрала более 250 участников, включая предпринимателей, представителей маслихата и палаты предпринимателей «Атамекен».

Эта встреча предоставила бизнесу региона уникальную возможность обсудить важные вопросы налоговых реформ и экономического развития страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесом в Астане 7 февраля подчеркнул значимость мнений предпринимателей, отметив, что их мнение играет ключевую роль в формировании налоговой политики.

Заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов, открывая встречу, призвал участников использовать эту площадку для конструктивного диалога, чтобы совместно находить оптимальные решения, способствующие развитию бизнеса и экономики.

Центральной темой встречи стало обсуждение предложений правительства по установлению дифференцированных ставок НДС: 16%, 10%, 0% и освобождение. Также рассматривались предложения о полной отмене НДС для агропромышленного комплекса и введении промежуточной ставки 10% для сферы здравоохранения и коммерческой медицины.

«Мы благодарны, что все-таки приняли понятие дифференцированной ставки 0% и 10%, о которых говорим уже с 2023 года как предложение. По 10%, пока вы указываете на медицину. Будут ли другие варианты или мы сейчас можем предлагать кого включать?» — задала вопрос предприниматель, руководитель подсектора финансовых услуг Отраслевого совета торговли и оказания услуг палаты «Атамекен» Виктория Исарова.

Вице-министр национальной экономики отметил, что в этом вопросе важно понимать, что НДС — это один из ключевых источников пополнения бюджета.

«Повышение и дифференциация ставки НДС позволят уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов и финансировать приоритетные государственные проекты. Мы предлагаем освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции. В настоящее время крестьянские хозяйства не являются плательщиками НДС, и мы это сохраняем. Юридические лица, занимающиеся сельским хозяйством, платят 30% от положенной суммы. Теперь они освобождаются от этого налога, что сделает продукцию, такую как картофель, помидоры, лук, капусту и т.д., более конкурентоспособной. Вопрос о том, на кого будет распространяться ставка 10%, требует дополнительного обсуждения. Мы также предлагаем пониженную ставку для сферы здравоохранения. Все предложения будут собраны, проанализированы и совместно с Вами решены», — озвучил Бауыржан Омарбеков.

Предприниматели выразили свои опасения относительно возможных последствий реформы, включая влияние новых ставок на себестоимость продукции и уровень цен, что в конечном итоге может отразиться на потребителях.

«Необходимо создавать такие диалоговые площадки. Каждая отрасль имеет свою специфику и совместными усилиями только возможно определить эту дифференциацию. Не просто поставить цифру, а провести глобальную продолжительную работу, чтобы оценить действительно ли ставки 10%, 12% повлияют на рост доходов. Также большим вопросом ставятся краткосрочность этого периода инфляции. Мы считаем, что все должны платить налоги. И что бы не оказалось, кто платил честно станет еще больше платить, а кто был в тени, так и остался», — озвучил мнение директор ТОО «PKF Оценка собственности Актобе», член подсектора финансовых услуг Отраслевого совета торговли и услуг РПП Мадияр Еспаев.

Было отмечено, что все вопросы и предложения, озвученные в ходе встречи, будут учтены при внесении поправок в проект Налогового кодекса и сопутствующих законопроектах, которые будут рассмотрены в Мажилисе.

Директор Палаты предпринимателей Актюбинской области Дидар Боранкулов подчеркнул, что президент акцентировал внимание на необходимости более тщательного анализа воздействия предложенных изменений на все отрасли экономики.

«Все предложения, озвученные сегодня на встрече, являются результатом активных обсуждений в рамках заседаний отраслевых советов палаты «Атамекен». Дифференциация ставок действительно необходима. Для нас, как для палаты, важно обеспечить справедливое налогообложение, которое будет учитывать интересы как микро, так и малого бизнеса. Сам Налоговый кодекс должен быть простым и предсказуемым», — отметил он.

Также для участников мероприятия были организованы консультационные столы от представителей финансовых институтов, БВУ, Палаты «Атамекен» и других организаций, что позволило предпринимателям получить дополнительные разъяснения и советы.