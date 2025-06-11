Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан

Китай,Президент
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16-17 июня по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит с визитом Республику Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств региона, добавили в Акорде.

#Астана #Китай #визит #Си Цзиньпин

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