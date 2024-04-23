Председатель ЦИК Нурлан Абдиров выступил в КазНУ имени аль-Фараби в формате лидерской лекции

фото предоставлено ЦИК РК

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели университета, секретарь и члены ЦИК РК, экс­пертного совета при Центризбиркоме и территориальных избирательных комиссий ряда регионов страны.

Открывая встречу, глава Центр­избиркома отметил значимую деятельность и вклад в развитие электоральной сферы членов экспертного совета при комиссии, профессоров, докторов юридических наук Эдуарда Мухамеджанова, Лейлы Жанузаковой, Айнур Сабитовой, док­тора права (PhD) Халиды Ажигуловой и вручил им «Құрмет грамотасы» ЦИК и экземпляры научных трудов, изданных в рамках 30-летия Центризбиркома.

В своей лекции Нурлан Абдиров детально остановился на вопросах развития и трансформации избирательной системы и избирательных органов в период независимости Казахстана, начиная с момента образования 8 декабря 1993 года Центральной избирательной комиссии страны.

– С этого дня комиссия превратилась в постоянную инстанцию, действующую на центральном уровне, стала полноценным органом государственного управления, – подчеркнул он.

В 1995 году был принят действующий ныне Конституционный закон «О выборах в РК», который установил большой круг полномочий ЦИК. Комиссия возглавила единую систему избирательных органов и с момента своего основания неразрывно связана с историей становления Казахстана, непосредственно участвуя в формировании легитимных институтов государственной власти.

В последующие десятилетия совершенствование выборного законодательства и избирательной системы проходило в общем контексте процессов поэтапной политической эволюции страны. Являясь активным членом многих авторитетных международных организаций, Казахстан придерживается всех принятых на себя обязательств по проведению свободных и конкурентных выборов. Выборы Главы государства, депутатов Парламента и маслихатов, а также акимов проходят в нашей стране в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными принципами демократических выборов, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), Документе Копенгагенского совещания ОБСЕ (1990 г.).

Как подчеркнул председатель ЦИК, на сегодняшний день создана полноценная законодательная база, обеспечивающая гарантии соблюдения избирательных прав граждан. Избирательными органами за эти годы проведены 39 крупных страновых электоральных кампаний, имеющих важное значение для развития электоральной демократии.

В их числе 3 референдума, 7 выборов Президента, 11 выборов депутатов Сената, 8 выборов депутатов Мажилиса и 8 выборов депутатов местных представительных органов. При этом пять страновых кампаний – референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию страны, выборы Президента, депутатов Сената, Мажилиса и маслихатов всех уровней – были проведены в течение одного года (начиная с июня 2022-го).

Расширение электорального пространства связано также с переходом системы избирательных органов к условиям постоянных выборных кампаний, включая еженедельное проведение прямых выборов сельских акимов в различных регионах страны. С момента введения последних в 2021 году избирательными комиссиями организованы и проведены более двух тысяч (2 144) таких кампаний. Выбраны 91,5% от общего числа акимов сельского уровня.

В конце прошлого года впервые в пилотном режиме прошли прямые выборы 45 акимов райо­нов и городов областного значения. С внед­рением прямых выборов акимов произошел полный переход системы избирательных органов к формату перманентного электорального цикла.

Сегодня избирательный процесс в Казахстане продолжает развиваться и реформироваться вместе со всей политической системой.

Нурлан Абдиров в ходе лекции подробно рассказал о фундаментальных новшествах избирательного законодательства, связанных с конституционной реформой Президента Касым-Жомарта Токаева, всенародно поддержанной на республиканском референдуме 5 июня 2022 года.

– Был установлен принципиально новый порядок выборов должностных лиц в органы государственной власти и управления в центре и на местах, – отметил он.

В частности, это изменение срока избрания Президента с 5 на 7 лет однократно, возвращение мажоритарной и смешанной избирательных систем при выборах депутатов Мажилиса и маслихатов; введение императивного мандата по отзыву депутата Мажилиса и маслихатов, избранных по одномандатным избирательным округам; аккредитация общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих наблюдение за выборами; введение 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в партийных списках при распределении мандатов в Мажилис Парламента.

В законе установлены предельные размеры добровольных пожертвований в избирательные фонды, регламентировано использование онлайн-платформ в предвыборной агитации, предусмотрены прямые выборы акимов. Новеллы также коснулись администрирования деятельности избирательных органов, их полной профессионализации на областном и частично на районном уровнях, создания окружных избирательных комиссий в связи с образованием избирательных округов по выборам депутатов-одномандатников.

Трансформация коснулась и собственно Центральной избирательной комиссии: теперь Конституция прямо запрещает председателю и членам ЦИК сос­тоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.

Глава Центризбиркома затронул и другие вопросы политических реформ, в числе которых упрощение процедуры регист­раций политических партий. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что ЦИК перешел к формату транспарент­ной работы. Налаживаются новые каналы коммуникации с национальными и международными институтами.

Динамично развиваются соз­данные в 2022 году диалоговые площадки при ЦИК – Эксперт­ный совет и Клуб молодых избирателей, переформатирована деятельность Рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Формируется традиция широкого, развернутого и открытого обсуждения итогов международного наблюдения за ходом страновых выборов.

Параллельно выстраивается формат регулярного прямого, открытого диалога членов ЦИК с общественностью и моло­дежью регионов в ходе электоральных кампаний и в меж­электоральные периоды. Только глава Центризбиркома за 2022 год провел 71 встречу во всех регионах с почти 10 тыс. участников избирательного процесса. Всего за последние три года состоялись 113 встреч с более чем 13 тыс. человек.

Нурлан Абдиров рассказал о развитии международных отношений в электоральной сфере. Подписаны двусторонние документы о сотрудничестве с центральными избирательными органами 11 стран. Он также развернуто остановился на стратегических перспективах дальнейшего развития комиссии и определения таких ее элементов, как видение, миссия, ценности, принципы, цели, приоритеты.

– Сейчас наша задача – осмыс­лить пройденный путь, а также очертить перспективы развития ЦИК, как и всей системы избирательных органов с учетом реализующейся политической реформы Президента, – акцентировал председатель ЦИК.

Конституционная реформа 2022 года изменила всю конфигурацию политической системы и оказала трансформационное влияние на институт выборов. Фокус сделан на повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы.

Сегодня Центризбирком Казахстана сос­тоялся как устойчивый государственный институт со своей слаженно функционирующей «экосистемой», отметил глава ЦИК. Комиссия обеспечивает условия для реализации гражданами своих неотъемлемых конституционных прав избирать и быть избранными в строгом соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами.

В ходе лекции большой интерес вызвал традиционный онлайн-опрос по актуальным электоральным вопросам, в котором активно участвовали 106 студентов и преподавателей вуза.

Как показали результаты опроса, 63,2% респондентов отметили, что признанные судом недееспособными граждане не должны голосовать на выборах и референдумах, а 62,3% – что граждане, признанные судом виновными в совершении преступ­ления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование.

Подавляющее большинство (78,3%) молодых людей считают, что к кандидату в президенты должны устанавливаться требования по состоянию здоровья, а 81,9% – по стажу работы на государственной службе или на выборных государственных должностях.

90,5% опрошенных поддерживают существующие требования для кандидатов в президенты по сроку проживания в стране, а в депутаты Мажилиса – в избирательном округе.

50,9% считают традиционный бюллетень наиболее надежным способом голосования. Еще 50% интервьюеров выступают за введение запрета на фото­графирование (селфи) с заполненным бюллетенем. 34,9% не стали бы голосовать на выборах и референдумах через Интернет по причине возможных нарушений законодательства и манипуляций.

Лекция завершилась сессией вопросов и ответов. Ученого-этнографа, профессора Таттигуль Картаеву интересовали соотношение численности депутатов в сравнении с парламентами других стран, проведение анализа эффективности деятельности избранных депутатов, результативность введения института самовыдвижения и участие в выборах казахстанских граждан за рубежом.

Декан юридического факультета доктор юридических наук, профессор Даулет Байдельдинов интересовался наличием объективности в избирательных процессах. А студент­ка этого же факультета Айтина Байсарова задалась вопросом о возможности голосования за других лиц, в том числе за родственников.

Магистрант факультета философии и политологии Жадыра Даирова задала вопрос о снижении возможных рисков при использовании блокчейнов при электронном голосовании. Док­торанта юридического факультета Каната Алихана заинтересовали механизмы обеспечения тайны голосования. Наиболее активным участникам дискуссии были вручены экземпляры научных изданий по выборной тематике.

Кроме того, 19 апреля состоялся республиканский выездной семинар для членов территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, в рамках которого прошло обучение по актуальным вопросам электоральной сферы.