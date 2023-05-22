Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
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Александр Вербинин
О повышении стратегической важности Центральной Азии в условиях возросшей геополитической турбулентности в последние годы говорилось немало. Именно через наш регион пролегают многие транзитно-транспортные маршруты, позволяющие скорректировать грузопотоки между Азией и Европой в условиях недоступности некоторых ранее использовавшихся коридоров. Аналогичным образом новые правила игры в энергетической сфере повысили значимость углеводородных ресурсов ЦА для мирового рынка.