Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике

Не меньший интерес для глобальной продовольственной безо­пасности представляет потенциал Казахстана как надежного поставщика продукции агропромышленного комплекса.

Совокупность вышеперечисленных факторов сформировала крайне насыщенную и прагматичную повестку второго Экономического форума «Европейский союз – Цент­ральная Азия», состоявшегося 18–19 мая в Алматы.

Казахстан на форуме представлял Премьер-министр Алихан Смаилов. В мероприятии также приняли участие исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акыл­бек Жапаров, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что взаимовыгодные партнерские отношения между Астаной и Брюсселем – результат многолетнего, праг­матичного и поступательного взаимодействия.

– Мы приветствуем динамичное развитие сотрудничества с Европейским союзом как в двустороннем формате, так и на межрегиональном уровне. Благодаря общим усилиям стран региона сегодня Центральная Азия является активно развивающейся зоной «больших возможностей». Наши страны гармонично дополняют друг друга, и главным стержнем здесь остается сотрудничество в торгово-экономической сфере, – отметил Премьер-министр РК.

Спикер подчеркнул, что по итогам прошлого года товарооборот между странами Центральной Азии и Европейского союза вырос на 61% и составил около 49 млрд долларов. При этом имеются серьезные резервы для существенного увеличения данного показателя.

В целом, по его словам, прошедший год стал прорывным в сотрудничестве между Цент­ральной Азией и Европейским союзом. Так, достигнуто важное соглашение с компанией Svevind по установке ветряных и солнечных электростанций и производству 3 млн тонн «зеленого» водорода, что будет составлять одну пятую потребностей ЕС в этом продукте.

Кроме того, в рамках конференции ООН по изменению климата COP-27 подписан меморандум в области редкоземельных металлов, который будет способствовать установлению финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС.

– Мы заинтересованы в дальнейшем расширении инвестиционного сотрудничества и диверсификации взаимной торговли. Уже сегодня более трех тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики нашей страны, включая таких мировых гигантов, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens, Linde Group, – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, Казахстан может предложить ЕС более 175 видов обработанных товаров на сумму свыше 2,3 млрд долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. В частности, будучи крупным производителем зерна, республика могла бы стать стратегическим партнером ЕС в реализации глобальной продовольственной повестки.

Еще одной приоритетной задачей для РК является достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Сегодня «зеленая» энергетика составляет 5% от общего объема генерации электроэнергии без учета крупных гидроэлектростанций. При этом цель республики – ввести к 2030 году не менее 7 гигаватт, доведя долю возобновляемых источников энергии до 15%.

– Казахстан готов стимулировать «зеленый» переход в Цент­ральной Азии. В этом контексте хотел бы отметить возможности Международного финансового центра «Астана», который является важной платформой для прив­лечения «зеленых» инвестиций, основанной на британском праве, с независимым судом и Международным арбитражным центром, – отметил Премьер-министр.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в Центральной Азии сосредоточены важные транспортные пути и быстрорастущие рынки. При этом географическое положение Казахстана, а также хорошо развитая транспортная инфраструктура страны открывают широкие возможности для сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

В этих целях РК инициирует создание логистических центров оптово-распределительной сети, таких как международный центр промышленной кооперации с Узбекистаном и индустриальный торгово-логистический комплекс с Кыргызстаном.

– Параллельно мы создаем два крупных торгово-логистических хаба на территории нашей страны: в Алматинской агломерации и в Западно-Казахстанской области. Они соединят торгово-логистичес­кие пути между Китаем, странами Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Спикер также отметил динамичное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Так, благодаря совместным усилиям срок прохождения грузов из Китая в Европу сократился почти в три раза – с 53 до 19–23 дней. Следующая цель в этой части – 14–18 дней к концу текущего года.

– При этом срок транзита через территорию Казахстана сократился в два раза – с 12 до шести дней, и мы стремимся до конца года сократить его до пяти дней, – подчеркнул Премьер-министр.

В заключение Алихан Смаилов обозначил перспективы укреп­ления сотрудничества РК и ЕС в сфере цифровизации, которая является одним из ключевых драйверов экономического развития.

Глава Правительства отметил, что Казахстан поставил перед собой стратегическую цель стать одним из крупнейших цифровых хабов в регионе. Уже сегодня в стране динамично развиваются соответствующие банковские экосистемы, наблюдается стремительный рост цифровой коммерции, ведется работа по цифровой трансформации госуправления.

– В марте этого года Microsoft объявила об открытии мультирегионального хаба в Казах­стане, который станет центром привлечения передовых технологий и ноу-хау. Хаб охватит не только Центральную Азию, но и Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан, – сказал Премьер-министр.

По его словам, в этом контексте Казахстан готов активно участвовать в осуществлении «цифровых» инициатив Европейского союза в Центральной Азии.

На полях форума Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис провели встречу, в ходе которой обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Как отметил Алихан Смаилов, Евросоюз является одним из наи­более крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится около 30% внешней торговли респуб­лики. Так, в прошлом году товарооборот вырос более чем на 38%, составив порядка 40 млрд долларов. Динамичный рост продолжается и в текущем году: за три месяца объем торговли увеличился на 12,5% и превысил 10 млрд долларов.

– Мы придаем приоритетное значение качественному развитию сотрудничества с Европейским союзом и поддерживаем взаимный настрой на поступательное укрепление казахстанско-европейского взаимодействия в духе доверия и уважения, – сказал Премьер-министр.

Он также подчеркнул, что на новый уровень выходит и инвестиционное сотрудничество между РК и ЕС. В частности, в прошлом году объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана вырос почти на 23% и составил 12,5 млрд долларов, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.

– Мы заинтересованы в том, чтобы задействовать все имеющиеся возможности для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Валдис Домбровскис отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, чему способствуют соглашение о расширенном парт­нерстве и меморандум в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.

– Мы также заинтересованы в развитии новых путей и возможностей транспортировки грузов между странами Центральной Азии и Европейского союза. Для этого необходимо привлечь инвесторов для работы здесь, в регионе, чтобы устранить «узкие» места в отношении транспортировки и помочь в развитии инфраструктуры, – сказал Валдис Домбровскис.

По итогам встречи состоялась церемония утверждения «дорожной карты» по претворению в жизнь положений уже упоминавшегося выше меморандума о взаимопонимании между РК и ЕС о стратегическом партнерстве. Данный меморандум в прошлом году на конференции ООН по изменению климата COP-27 подписали Премьер-министр РК Алихан Смаилов и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также стороны заключили финансовое соглашение «Инструмент сотрудничества РК – ЕС», которое подразумевает осуществление проектов в Казахстане на сумму 9 млн евро.

Об инвестиционной привлекательности Казахстана на форуме его делегатам рассказал министр национальной экономики респуб­лики Алибек Куантыров. В ходе панельной сессии «Улучшение делового климата в Центральной Азии» он напомнил, что в Казах­стане принята Концепция инвестиционной политики до 2026 года. Упрощены процедуры открытия и ведения бизнеса, с 76 странами действует безвизовый режим, а для продвижения стандартов ответственного ведения бизнеса и руководящих принципов ОЭСР при Министерстве национальной экономики РК создан Национальный контактный центр.

– В целом у нас есть все необходимые инструменты для привлечения инвестиций, практикуемые в мире, – уточнил Алибек Куантыров.

Одной из важнейших задач, стоящих перед Правительством в текущем году, по его словам, является обеспечение экономического роста на уровне не менее 4%. Между тем, по итогам четырех месяцев года, рост экономики составил 5%.

Для стимулирования развития малого и среднего предпринимательства проводится новая регуляторная политика, в рамках которой планируется значительно сократить число проверок и отменить 10 тыс. ненужных требований для бизнеса.

Министр отметил, что отечественный рынок становится все более привлекательным для зарубежных инвестиций.

– В 2022 году 24 компании, включая таких крупных игроков рынка, как Honeywell, InDriver, Weir Minerals, Ural Motorcycles, Fortescue, TikTok, Koppert и Emerson и других, переехали в Казахстан. В настоящее время Правительство ведет предметные переговоры о релокации еще 43 компаний, – сообщил глава ведомства.

В итоговом заявлении, принятом на форуме, стороны призвали к дальнейшему реформированию внутренних транспортных коридоров в Центральной Азии для построения принципиально новой архитектуры транспортных потоков в региональном формате с активным использованием финансового потенциала европейских государственных и частных партнеров. Стороны договорились регулярно «сверять часы», выполняя договоренности в приоритетных областях, и выразили надежду на организацию следующего форума «ЕС – Центральная Азия» в 2025 году.