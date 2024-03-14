Представители разных этносов отметили Көрісу күні в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации пресс-службы столичного акимата, на праздничном мероприятии в Доме дружбы члены Ассамблеи продемонстрировали церемонию, которую проводят в день Амал. Гости встречи приветствовали друг друга, показали свои таланты, выразили благодарность друг другу и представили свои блюда.

В мероприятии также принял участие член Ассамблеи народа Казахстана и Совета аксакалов, имам мечети «Ырыскельды кажы» Яхия кажы Исмаилов.

— Сегодня мы празднуем День Амал, который прочно закрепился в западном регионе страны. Эту традицию каждый год ждет народ. С наступлением весны начинаются радостные дни. В частности, сначала мы празднуем Наурыз, начиная с дня Амала. Отрадно, что с момента обретения нашей страной независимости национальные праздники начали обновляться. В Көрісу күні люди, испытывающие обиду на кого-то, забывают о ней и прощают обидчиков. Таким образом, нить холодных отношений разрывается, и люди снова ладят друг с другом. Поздравляю всех собравшихся с Көрісу күні! Пусть все наши намерения будут приняты во время султана всех месяцев – Рамазана, — сказал Яхия кажы Исмаилов.

В городской администрации отметили, что сегодня в столице проходят различные мероприятия в организациях образования, посвященные празднику Амал.

Кроме того, в рамках празднования Наурыз мейрамы в столице пройдет около 200 мероприятий. Жители города могут участвовать в концертах, праздничных программах, выставках, постановках и соревнованиях по национальным видам спорта.