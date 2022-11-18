Предстоящие президентские выборы в Казахстане и реализацию разноплановых преобразований обсудили в посольстве РК в Беларуси

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В преддверии внеочередных президентских выборов в Казахстане в посольстве РК в Республике Беларусь за круглым столом собрались более двух десятков видных политических деятелей, влиятельных экспертов, представителей академических институтов в области политологии Беларуси для того, чтобы обсудить различные аспекты проводимых в Казахстане политических, конституционных и социально-экономических преобразований.

Фото пресс-службы посольства РК в РБ

Открывая заседание, посол РК в РБ Аскар Бейсенбаев отметил, что в Казахстане с момента обретения независимости выборы проводятся регулярно, но предстоящие президентские выборы можно считать одними из самых значимых для будущего Казахстана. Дипломат отметил, что нынешний год для республики стал годом потрясений, но и годом всесторонних преобразований и реального обновления. Несмотря на все трудности, народ Казахстана начал новый путь своего политического развития.

Бейсенбаев напомнил, что в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил конституционные реформы, направленные на изменение всей государственной модели и формы правления страны путем ограничения полномочий президента, усиления роли парламента, расширения участия граждан в политических процессах и дальнейшего укрепления защиты прав человека. Он подчеркнул, что конституционная реформа является органичной частью масштабной программы политической модернизации, которую на всенародном референдуме 5 июня 2022 года поддержали 77% казахстанцев.
Вместе с тем экономические инициативы направлены на диверсификацию, демонополизацию и обеспечение справедливого распределения национального дохода.

«Это стало демонстрацией того, что представляет собой Новый Справедливый Казахстан - нашей твердой приверженности демократическим принципам и повышению роли граждан в принятии государственных решений», - отметил посол.
Обращаясь к теме предстоящих президентских выборов, Бейсенбаев отметил, что они будут самыми разнообразными в истории Казахстана. В них участвуют шесть кандидатов с различными политическими взглядами, включая представителей оппозиции, что дает избирателям широкий выбор. Кроме того, впервые в нашей истории на пост президента претендуют две женщины. Это еще один важный шаг в демократическом развитии страны. На протяжении многих лет Казахстан предпринимает конкретные шаги по обеспечению гендерного равенства и повышению роли женщин в бизнесе и политике.

Процесс выдвижения кандидатов в президенты Казахстана построен таким образом, чтобы быть открытым и справедливым. Например, все кандидаты должны получить подписи от 1% зарегистрированных избирателей Казахстана - около 118 000 человек. Шесть кандидатов, представляющих различные предвыборные платформы и дальнейшее видение развития страны, получили поддержку граждан. Это еще одно доказательство процесса реформ в действии.

Посол подчеркнул важность обеспечения того, чтобы выборы были свободными и справедливыми. Он также отметил, они традиционно проходят с участием наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и многих других международных организаций.

В завершение своего выступления Бейсенбаев обратил внимание участников круглого стола на то, что поэтапная политическая модернизация – это одна из главных задач стратегического курса Казахстана. Он высказал убежденность в том, что это верный путь построения сильного, справедливого и прогрессивного государства.

Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси по международным делам РБ Олег Гайдукевич, в своем выступлении отметил, что для Беларуси крайне важны отношения с Казахстаном, которым на протяжении многих лет руководством страны уделяется особое внимание.

«Анализируя то, что сегодня происходит в Казахстане, мы можем говорить, что реформы, которые там проходят, направлены на укрепление страны и, самое главное, отвечают национальным интересам Казахстана. Это - решение народа Казахстана и это - залог успеха любой политической реформы», - подчеркнул Гайдукевич. 

В свою очередь ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович отметил, что «сегодня двусторонние отношения наших государств находятся на самом высоком уровне, отвечая духу союзничества и стратегического партнерства». По его словам, важнейшим фактором успешного, динамичного и результативного взаимодействия Беларуси и Казахстана стала политическая воля руководителей двух стран. Республика Беларусь и Республика Казахстан активно развивают политические контакты, продвигают совместные проекты в экономике, расширяют и укрепляют межпарламентские и межрегиональные связи, а также вносят весомый вклад в упрочнение Евразийской интеграции.

«Мы изучаем материалы, связанные с процессами реформ, в первую очередь, политических, идущих в Казахстане и в Беларуси, и видим, что каждая страна выбрала свой путь... Но для Беларуси опыт Казахстана, мне кажется, будет весьма полезен в дельнейшем переустройстве нашей собственной внутренней политической систем», - сказал заведующий кафедрой политологии БГЭР Алексей Беляев.

В заключении дискуссии Олег Лешенюк подвел итоги экспертной оценки. Их можно свести к ряду тезисов. Первое, разноплановое реформирование в Казахстане направлено на то, чтобы сделать политическую систему в республике более предсказуемой и качественной. Второе, выборы усилят начавшиеся политические реформы в стране. И третье, президентские выборы – это символ демократических преобразований в стране и проверка всей политической системы на прочность. Они дают шанс различным политическим силам озвучить свои идеи и предложения и внести свой вклад в укрепление государственности.

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