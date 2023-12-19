Премьер высказался о частых задержках авиарейсов

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Как было отмечено в ходе обсуждения, одной из чувствительных проблем отрасли является кадровое обеспечение. Имеется нехватка пилотов, инженеров, технического персонала.

«Также остро стоит вопрос систематических задержек рейсов. Обусловлено это не только погодными условиями. Авиакомпаниям необходимо улучшать качество обслуживания пассажиров и самолетов, расширять парк воздушных судов», — подчеркнул глава правительства Алихан Смаилов.

Учитывая вышесказанное, премьер-министр поручил проработать возможность использования мультимодального транспорта на территории аэропортов, предусмотреть упрощение процедур оформления транзитных грузов и оптимизировать соответствующие технологические процессы.

Кроме того, он обозначил необходимость принять меры по обеспечению дополнительных объемов авиатоплива, создать соответствующую инфраструктуру его хранения, а также обеспечить выделение дополнительных грантов для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации.