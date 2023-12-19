Как планируют решать проблему с нехваткой авиатоплива в Казахстане

По данным главы Кабмина, порядка 300 тыс. тонн авиатоплива не хватает ежегодно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы развития авиационной отрасли рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz.

Как было отмечено на заседании, в отрасли по-прежнему остаются «узкие места». В частности, основным вопросом является нехватка авиатоплива в объеме порядка 300 тыс. тонн в год.

«Решением вопроса является диверсификация каналов поставок топлива, а также создание соответствующей инфраструктуры его хранения», — отметил премьер.

Он добавил, что также требуется принятие дополнительных мер для развития аэропортов: внедрять различные механизмы модернизации инфраструктуры, полную автоматизацию процедур оформления грузов и пассажиров.