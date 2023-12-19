Как планируют решать проблему с нехваткой авиатоплива в Казахстане

По данным главы Кабмина, порядка 300 тыс. тонн авиатоплива не хватает ежегодно
Вопросы развития авиационной отрасли рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz.
Как было отмечено на заседании, в отрасли по-прежнему остаются «узкие места». В частности, основным вопросом является нехватка авиатоплива в объеме порядка 300 тыс. тонн в год.
«Решением вопроса является диверсификация каналов поставок топлива, а также создание соответствующей инфраструктуры его хранения», — отметил премьер.
Он добавил, что также требуется принятие дополнительных мер для развития аэропортов: внедрять различные механизмы модернизации инфраструктуры, полную автоматизацию процедур оформления грузов и пассажиров.
«Это позволит увеличить к 2030 году объем обрабатываемых грузов со 130 тыс. до 1 млн тонн в год, а также увеличить пассажиропоток до 25 млн человек», — сказал Алихан Смаилов.