Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в Грузию
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В аэропорту Тбилиси главу Кабмина Алихана Смаилова встретили заместитель премьер-министра – министр экономики Леван Давиташвили и чрезвычайный и полномочный посол РК в Грузии Малик Мурзалин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В столице Грузии Алихан Смаилов проведет переговоры с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, в ходе которых будут обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и туристической сферах.
По итогам планируется подписание ряда документов.