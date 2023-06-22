Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в Грузию

В аэропорту Тбилиси главу Кабмина Алихана Смаилова встретили заместитель премьер-министра – министр экономики Леван Давиташвили и чрезвычайный и полномочный посол РК в Грузии Малик Мурзалин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

В столице Грузии Алихан Смаилов проведет переговоры с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, в ходе которых будут обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и туристической сферах.

По итогам планируется подписание ряда документов.