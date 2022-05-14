Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области

В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил ряд значимых инфраструктурных и производственных объектов, а также провел встречи с руководителями сельхозформирований и экоактивистами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Глава Правительства ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги «Актобе – Атырау – граница РФ». Протяженность участка – 96 километров, из которых 77 км будут соответствовать 1-й технической категории. Согласно проекту, работы должны быть полностью завершены в 2023 году. При этом до конца текущего года подрядчики планируют завершить асфальтирование двух полос и открыть движение транспорта до Кандыагаша.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время казахстанская дорожная сеть, включая международные транзитные коридоры, активно развивается. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог Актюбинской области в текущем году направлено 50,3 млрд тенге. По итогам года доля республиканских дорог в нормативном состоянии должна быть доведена до 87%, а местных дорог – до 72%.

«Акимат должен своевременно обеспечить софинансирование работ из местного бюджета. Кроме того, профильному ведомству необходимо определить механизмы финансирования строительства автодороги «Актобе – Улгайсын» и приступить к работам», – поручил Алихан Смаилов.

В Хромтауском районе Премьер-министр посетил маслоэкстракционный завод ТОО «АКМЭЗ». Проектная мощность предприятия – 21 тыс. тонн сырого растительного масла в год и 26 тыс. тонн шрота. Продукция завода пользуется спросом на внутреннем рынке, а также поставляется в Китай, Россию, Узбекистан и Таджикистан.

Алихан Смаилов отметил, что запуск инвестиционных проектов в сельском хозяйстве является главной задачей в обеспечении продовольственной безопасности страны. На сегодняшний день Правительство реализует комплексные меры поддержки аграриев, в частности, в виде субсидирования инвестиционных затрат, а также процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств и лизинг оборудования для переработки.

«Благодаря этой поддержке и климатическим особенностям в Актюбинской области стремительно развивается животноводство, в том числе производство молочной продукции. Данную работу нужно продолжить с тем, чтобы обеспечить жителей области собственной продукцией и организовать её поставку в другие регионы. Это позволит снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены на внутреннем рынке», – подчеркнул глава Правительства.

На предприятии Премьер-министр встретился с руководителями ряда сельхозформирований и обсудил с ними проблемные вопросы развития агропромышленного комплекса. В частности, аграриев интересовали вопросы государственной поддержки фермеров, субсидирования, выделения земель сельхозназначения, развития животноводства.

«До конца этого года мы проведем ряд встреч с аграриями и обсудим вопросы реформирования системы субсидий. Соответствующий документ будет принят сроком на пять лет. В целом, Правительство расширяет поддержку сферы сельского хозяйства. В этом году мы предусмотрели увеличение бюджета в два раза. Это связано с вопросами обеспечения продовольственной безопасности, поддержки внутреннего производства и сдерживания инфляции», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Затем Премьер-министр ознакомился с деятельностью нового завода по производству керамогранита и керамической плитки ТОО «Зерде Керамика Актобе».

Предприятие, получившее господдержку по линии индустриальной зоны «Актобе» и Фонда развития промышленности, поставляет свою продукцию, как на внутренний рынок, так и на экспорт. Здесь также был презентован проект строительства сталеплавильного завода мощностью 650 тыс. тонн высоколегированной стали в год. Реализация проекта позволит заместить отечественной продукцией импортируемую сегодня строительную арматуру на сумму порядка $1 млрд.

Премьер-министр отметил, что спрос на строительные материалы в стране растет с каждым годом. В связи с этим Правительство намерено до 2025 года инвестировать в строительную отрасль около 1 трлн тенге. В частности, планируется реализовать около 160 новых проектов и создать более 15 тыс. рабочих мест.

Следующим пунктом рабочей поездки стало ознакомление с деятельностью Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром». В настоящее время горно-металлургический комплекс вносит значительный вклад в развитие экономики страны. Отрасль демонстрирует устойчивый рост на уровне 6% ежегодно, а рост инвестиций в прошлом году увеличился на 20%.

Также Алихан Смаилов встретился с представителями общественных объединений в сфере экологии. От имени общественности о наиболее острых экологических проблемах региона рассказал руководитель волонтерского движения «Актобе, Дыши!» Евгений Лазарчук. В частности, он поднял вопросы переселения жителей районов, расположенных вблизи ферросплавного завода, модернизации системы канализационно-очистных сооружений Актобе и проблемы опустынивания земель.

Алихан Смаилов дал комментарии по каждому озвученному вопросу и поручил акимату области совместно с заинтересованными отраслевыми госорганами проработать возможность их оперативного решения.

Последним пунктом рабочей поездки главы Правительства стало посещение микрорайона «Батыс-2» в Актобе, где Алихан Смаилов ознакомился с инфраструктурным развитием областного центра.