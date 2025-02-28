Премьер высказался о проблемах казахстанских грузоперевозчиков

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз», передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов совместно с временным поверенным в делах Представительства Европейского Союза Йоханнесом Бауром провел 16-ое заседание диалоговой платформы «Казахстан – Евросоюз».

Заседание прошло с участием руководителей дипломатических миссий государств-членов ЕС, а также главами ряда ведущих европейских промышленных компаний.

Евросоюз является важным партнером Казахстана на международной арене. За период с 2005 по 2024 годы общий валовый приток прямых инвестиций из стран Союза в Казахстан составил свыше $200 млрд, это 47,8% от общего объема ПИИ в страну.

«На сегодняшний день Европейский Союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. На его долю приходится более трети внешней торговли страны и половины привлеченных инвестиций. Взаимный товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос на 17% и почти достиг 50 млрд долларов. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении и диверсификации поставляемой в Европу товарной номенклатуры»,  —  отметил Олжас Бектенов.

В целях наращивания торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ведется системная работа по созданию максимально благоприятного делового климата для притока частных инвестиций.

Реализуется обновленная Концепция инвестиционной политики до 2029 года, которая направлена на запуск нового инвестиционного цикла и выполнение стратегической задачи по удвоению ВВП страны.



🔷Правительство внедряет цифровые решения в госуправление для дебюрократизации и оптимизации нормативных процедур. Запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, а также порталы minerals.gov.kz и e-qazyna.kz, обеспечивающие прозрачность процессов лицензирования. Совершенствуется законодательная база для приоритетного развития переработки сырья и выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Принимаемые меры нацелены на устранение барьеров для бизнеса, либерализацию экономики.

«Совместно с Казахстаном мы разрабатываем следующую Дорожную карту стратегического партнерства на 2025-2026 годы, уделяя особое внимание конкретным действиям, таким как поддержка цифровизации и управления геоданными», — отметил Йоханнес Баур.

С предложениями об укреплении взаимодействия в сферах торговли, науки и промышленной кооперации выступили посол Германии Моника Иверсен, посол Франции Сильван Гиоге, временный поверенный в делах Польши Михал Рафал Лабенда.

Ряд инициатив в области горнодобывающей промышленности озвучили генеральный директор испанской компании Xcalibur Multiphysics, мирового лидера в области аэрогеофизики и картографической геофизики, Андрес Бланко; вице-президент региона Центральной Азии финской компании Metso, крупного поставщика оборудования, Камиль Аляутдинов; региональный генеральный менеджер по Центральной Азии шведской компании Epiroc, ведущего мирового производителя оборудования и решений для горнодобывающей промышленности, инфраструктуры и добычи природных ресурсов, Камшат Галиева.

🔘Поднятые вопросы прокомментировали руководства министерств промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, науки и высшего образования РК.

Вместе с тем премьер-министр Олжас Бектенов озвучил главам дипломатических миссий проблемные вопросы, напрямую влияющие на деловую активность отечественного бизнеса, с которыми сталкиваются казахстанские предприниматели. В частности, поднята тема визовых процедур.

«В ходе моей недавней встречи с отечественными предпринимателями поднимался вопрос о сложностях с получением шенгенских виз, особенно в таких странах, как Литва, Германия и Польша. Казахстанские грузоперевозчики сталкиваются с ограниченным количеством слотов в визовых центрах, длительными сроками ожидания – до двух месяцев, а также выдачей краткосрочных виз – до трёх месяцев, что существенно осложняет их деятельность.

Дополнительные препятствия создает требование оригиналов бланков разрешений на международные перевозки (прим. – так называемые «дозволы»). Эти ограничения создают дополнительные барьеры для казахстанских компаний и влияют на развитие двусторонних экономических связей с ЕС»,  – отметил Олжас Бектенов, выразив надежду на конструктивный диалог по упрощению процедур для казахстанских бизнесменов и грузоперевозчиков.

🔘По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства, укрепление экономических связей и совместную работу над новыми перспективными инициативами.

#Бектенов #ЕС #грузоперевозчики

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