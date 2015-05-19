Премию за неподкупность получит полицейский из Западного Казахстана

Полицейский Бурлинского РОВД получит премию за принципиальность и неподкупность. Он задержал водителя, в автомобиле которого находились сети и три мешка рыбы,сообщает Kazpravda.kz
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Во время оформления протокола по факту незаконной добычи рыбных ресурсов мужчина попытался договориться со стражем порядка и предложил ему взятку в размере 40 тыс. тенге.
Полицейский сообщил об этом факте своему руководству. При передаче денег незадачливый рыбак был задержан сотрудниками РОВД и департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Теперь ему придется нести ответственность сразу по двум статьям. Как сообщили в пресс-службе ДВД, полицейский, поступок которого достоин стать примером, получит вознаграждение за честность.