Президент высказался о банках и Нацфонде

Президент,Банки и финансы
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями высказался о роли Нацфонда и банков в развитии экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По его мнению, модернизацию экономики невозможно осуществить только за счет бюджетных вливаний. В этом процессе нужно полноценное участие банков.

«Правительство выступило с инициативой вовлечения банковской ликвидности за счет субсидирования ставок по кредитам. Финансовому сектору предстоит активнее подключаться к решению этой задачи. Правительство проработает создание гарантийного фонда. Будут задействованы «длинные» деньги Единого накопительного пенсионного фонда. Этого недостаточно, нужны другие конкретные предложения для стимулирования роста кредитования реального сектора. Я уже на заседании правительства сказал, что Национальный фонд – часть нашей экономики. Некоторые обозреватели, общественные деятели говорят о том, что правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда. Это происходит в силу сложившихся обстоятельств. Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали Фонд? Другое дело, что средства Фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности. Поэтому повторяюсь: банки должны активнее вкладывать средства в развитие экономики, идти навстречу бизнесу», - сказал президент.

Однако, по его словам, несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. В прошлом году данный показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило полтора миллиона человек.

«Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. Особое внимание нужно уделить кредитам, оформленным на граждан в результате мошеннических схем», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #экономика #банки

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