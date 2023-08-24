Президент Казахстана принял участие в саммите БРИКС – самое главное

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие посредством видеоконференцсвязи в заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс», которое состоялось в рамках 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана участвует в работе форума в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества.

В начале своего выступления глава государства выразил благодарность президенту ЮАР Сирилу Рамафосе за приглашение и отметил, что нынешний саммит может способствовать усилению роли БРИКС в решении целого ряда актуальных глобальных проблем.

Как подчеркнул лидер Казахстана, это важное мероприятие проходит на фоне нарастания напряженности на международной арене, характеризующейся масштабным политическим давлением, конфронтацией и широким применением санкций. В этом контексте он поделился своим видением перспектив межрегионального сотрудничества.

«Возрастающая роль Шанхайской организации сотрудничества получила всеобщее признание. Организация объединяет страны с быстро развивающейся экономикой, обладающие огромными человеческими ресурсами, природными богатствами и технологическим потенциалом. Казахстан как один из основателей ШОС намерен использовать свое председательство для ее преобразования в более эффективную организацию, способную отвечать на вызовы, которые стоят перед нами. За более чем два десятилетия ШОС накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, президент предложил объединить усилия по следующим ключевым направлениям.

«Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», которая направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка», – отметил глава государства.

По его мнению, партнеры по БРИКС и «БРИКС Плюс» могли бы сотрудничать в продвижении данной инициативы.

Касым-Жомарт Токаев предложил объединить наработки стран ШОС, БРИКС и БРИКС Плюс в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности, а также расширить обмен информацией. Он пригласил страны «БРИКС плюс» принять участие в цифровом форуме ШОС, который планируется провести в Казахстане в 2024 году.

Президент также призвал партнеров присоединиться к реализации экономических торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры Север – Юг и Восток – Запад.

«Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу «Пояс и путь», открывает ценные перспективы торгового сотрудничества. Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно глава государства остановился на проблеме изменения климата в мире.

«Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы. План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС», – сказал президент.

В выступлении также была затронута проблема продовольственной безопасности, приобретающая особое значение в глобальной повестке дня.

Как подчеркнул президент, сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового, в связи с чем возникла необходимость принятия адекватных мер по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах.

«Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений», – предложил глава государства.

Президент Казахстана подтвердил намерение к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан хотел бы внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника.

«Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности», – заявил глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с исторической посадкой индийского космического аппарата вблизи Южного полюса Луны.

На заседании также выступили президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Лулу да Силва, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Индонезии – председатель АСЕАН Джоко Видодо и другие.