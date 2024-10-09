Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве

Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Москву, принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Новый импульс работе СНГ

Во время заседания в узком составе Президент Казахстана поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за традиционно теплый прием и плодотворную работу России в ходе председательства в СНГ.

Глава государства отметил, что для Казахстана дальнейшее укрепление потенциала СНГ как авторитетной международной организации, созданной на основе Алма-Атинской Декларации 1991 года, является безусловным приоритетом.

– В заслугу Содружеству Независимых Государств можно и нужно поставить недопущение развития ситуации на постсоветском пространстве по самому худшему сценарию, как это произошло, например, на Балканах в 90-е годы прошлого столетия. Поэтому, на мой взгляд, мы должны беречь наше Содружество и в этих целях предпринимать самые эффективные меры для укрепления взаимного доверия, воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, нынешняя встреча призвана придать новый импульс работе СНГ в условиях геополитической нестабильности и стремительно меняющейся международной обстановки.

– Казахстан приветствует взаим­ные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Содружество Независимых Государств приобрело широкое международное признание в качест­ве эффективной региональной организации, вносящей весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития.

– Содружество имеет развитую систему контактов и наработанные полезные связи с различными структурами ООН, а также с множеством других международных и региональных организаций. Авторитет СНГ на мировой арене растет. В прошлом году были учреждены статусы Наблюдателя и Партнера СНГ, что продемонстрировало открытость и зрелость нашей Организации. В продолжение этой институциональной работы предлагаю рассмотреть вопрос учреждения формата «СНГ +». Данная площадка станет основой для расширения региональных связей Содружества, – заявил Глава нашего государства.

По его мнению, на фоне роста нестабильности в мировой экономике в фокусе постоянного внимания должны оставаться вопросы торгово-экономического взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что для Казах­стана традиционно привлекательны рынки СНГ, на которые приходится более четверти внешнего товарооборота нашей страны.

– Уверен, принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций будет всемерно содействовать углублению наших торгово-экономических связей. Важно также продолжить работу по усилению взаимодействия в вопросах промышленной кооперации, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, внедрения цифровых технологий. Сегодня все более востребованной становится ярмарочная торговля. Предлагаю запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества», в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприя­тия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона. Первую выставку готовы принять в одном из древнейших городов Казахстана – Таразе, который в свое время был важным узлом Великого шелкового пути и издревле назывался «городом купцов», – предложил Президент.

В выступлении было отмечено, что эффективная торгово-экономическая кооперация тесно связана с развитием транспортных коридоров. Глава государства подчеркнул, что Казахстан приступил к масштабному расширению своей железнодорожной инфраструктуры на основных международных маршрутах.

– В прошлом году мной было предложено разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. Думаю, что эту работу можно было бы завершить как можно скорее. В целом качественная синхронизация таких глобальных проектов, как «Один пояс – Один путь», «Север – Юг», Транскаспийский маршрут и других, позволит выстроить единую концепцию экономического, институционального и транспортного развития на Евразийском континенте, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Другой перспективной задачей Президент назвал активизацию сотрудничества в области цифровизации.

Отдельный блок в речи Касым-Жомарта Токаева был посвящен расширению духовных и культурных связей народов СНГ.

– Важно постоянно расширять сферы и направления нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. Прошедшие недавно в Астане Всемирные игры кочевников собрали свыше двух тысяч спортсменов из 85 государств. Это показало высокий интерес в мире к этноспортивному движению, к культурному наследию в прошлом кочевых народов, – сказал Президент Казахстана.

Важнейшее направление совместной работы – развитие межвузовских и молодежных контактов. Глава государства предложил для активизации студенческих обменов и научных стажировок запустить новую программу «Академическая столица Содружества».

По мнению Касым-Жомарта Токаева, особое значение также имеет совместная разработка Концепции евразийской безопасности, и наиболее подходящей платформой для дискуссии на эту судьбоносную проблематику является именно СНГ.

Также Президент Казахстана остановился на вопросах празднования в следующем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла, – отметил Глава государства.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Республики Таджикистан в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе.

В ходе заседания также выступили Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В расширенном составе

После заседание Совета глав государств СНГ продолжилось в расширенном составе. В нем наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президенты России, Азербайджана, Премьер-министр Армении, президенты Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Главы государств обсудили приоритетные направления деятельности организации, а также планы по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

На заседании выступили Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также председатель Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

В ходе мероприятия заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову был вручен орден Дружбы, а генеральному директору информационного агентства ТАСС Андрею Кондрашову – грамота СНГ.

По итогам саммита СНГ был принят ряд документов, сообщила пресс-служба Президента.