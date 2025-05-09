Президент направил поздравительную телеграмму новому Папе Римскому

Президент
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Пресс-служба Акорды опубликовала телеграмму поздравления Главы государства 

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана направил искренние поздравления Папе Римскому Льву XIV по случаю его избрания на Апостольский Престол.

– Уверен, с Вашим восшествием на Папский престол Католическая церковь продолжит играть важнейшую роль в деле сохранения мира, стабильности и благополучия в условиях сложной международной обстановки, – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что многоконфессиональный Казахстан, дважды принимавший визиты Папы Римского, неизменно поддерживает совместные усилия по укреплению дружбы, взаимного доверия и солидарности между народами и религиями.

#Токаев #поздравление #Ватикан #папа Римский

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