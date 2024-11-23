Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий

Русская православная церковь поддерживает усилия Казахстана по продвижению идей мира и сотрудничества между представителями различных религий, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

В рамках визита в Российскую Федерацию спикер Сената парламента Маулен Ашимбаев встретился в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

От имени президента страны Касым-Жомарта Токаева он вручил ему приглашение принять участие в VIII съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В ходе встречи собеседники также обсудили роль духовной дипломатии в противодействии современным вызовам.

Спикер Сената выразил признательность за всемерную поддержку Русской православной церковью казахстанского съезда лидеров мировых и традиционных религий, содействие укреплению глобального межрелигиозного диалога и развитию духовной дипломатии на международном уровне.

Маулен Ашимбаев отметил вклад православной общины Казахстана в укрепление единства казахстанского народа.

Спикер Сената в ходе беседы подчеркнул, что подготовка к VIII съезду проходит в условиях непростых глобальных вызовов, преодоление которых требует консолидации усилий духовных лидеров. Все это усугубляется такими проблемами, как изменение климата, биологические угрозы, экономический спад, растущая бедность и другие.

«В сложившихся условиях все большую актуальность приобретают совместные действия религиозных, политических и общественных лидеров. Тема VIII съезда – «Диалог религий: синергия во имя будущего». Съезд будет посвящен обсуждению вопросов объединения усилий религиозных лидеров для решения фундаментальных проблем, с которыми сегодня сталкивается международное сообщество. Полагаю, что предстоящий межрелигиозный форум запомнится конструктивными и содержательными дискуссиями, артикулированием новых идей. Его итоги станут вкладом в процесс сближения мировых культур и религий», – сказал Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на VIII съезд лидеров мировых и традиционных религий и отметил, что Русская православная церковь поддерживает усилия Казахстана по продвижению идей мира и сотрудничества между представителями различных религий.