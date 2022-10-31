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Политика

Президентские выборы: утвержден образец избирательного бюллетеня

Диасов Ораз
корреспондент

Секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Мухтар Ерман на заседании ведомства рассказал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на президентских выборах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества, в алфавитном порядке государственного языка и строка «Против всех», – сказал Мухтар Ерман.

Таким образом, порядок будет такой:

Абден Каракат;

Ауесбаев Нурлан;

Дайрабаев Жигули;

Кажыкен Мейрам

Токаев Касым-Жомарт;

Турсынбекова Салтанат;

Строка «Против всех».

«Избирательные бюллетени изготавливаются с резервом 1% от общего числа избирателей в избирательном округе. Избирательные бюллетени доставляются участковым избирательным комиссиям не ранее, чем за 3 дня, и не позднее, чем за 1 день до выборов, с резервом в 1% от общего числа избирателей на избирательном участке.

Помещение, в котором находятся избирательные бюллетени, опечатывается и сдается под охрану органов внутренних дел. Всего 11 млн 950 тысяч 485 избирателей. Таким образом, количество избирательных бюллетеней, включая резерв, составляет 12 млн 69 тысяч 990 штук», – резюмировал секретарь Центризбиркома.

 

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