При обрушении на шахте «Шахтинская» пострадал человек

Один человек пострадал при обрушении горной породы на руднике «Шахтинская» в Карагандинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на портал «Вечерняя Караганда» .

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ЧП произошло сегодня, 6 августа, утром, во время бурения анкера.

По сообщению пресс-службы АМТ, с верхней части груди забоя произошло отслоение комка горной массы, которым травмировало проходчика.

«Работниками звена участка УПР-1 была оказана первая помощь проходчику, далее он был вывезен на поверхность шахты и бригадой РПГ доставлен в клинику им. Макажанова г. Караганды», - рассказали в компании.

По данным медиков, у мужчины перелом грудины.