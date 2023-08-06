При обрушении на шахте «Шахтинская» пострадал человек
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Сагимбаева Баян
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Один человек пострадал при обрушении горной породы на руднике «Шахтинская» в Карагандинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на портал «Вечерняя Караганда».
ЧП произошло сегодня, 6 августа, утром, во время бурения анкера.
По сообщению пресс-службы АМТ, с верхней части груди забоя произошло отслоение комка горной массы, которым травмировало проходчика.
«Работниками звена участка УПР-1 была оказана первая помощь проходчику, далее он был вывезен на поверхность шахты и бригадой РПГ доставлен в клинику им. Макажанова г. Караганды», - рассказали в компании.
По данным медиков, у мужчины перелом грудины.