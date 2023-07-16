При пожаре в Павлодарской области сгорел домашний скот

В Экибастузе погиб скот, попавший в огненную ловушку степного пожара, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz .

Фото: pavlodarnews.kz

За два дня Экибастузский гарнизон ДЧС области 10 раз выезжал на тушение возгораний.

В департаменте по ЧС сообщили, что 13 июля в 9:25 поступило сообщение, что горит сухая трава в стороне села Маргулан.

На место направились службы пожаротушения, добровольные пожарные формирования и местные исполнительные органы.

Полностью ликвидировать пожар удалось 14 июля в 07:35. Работу огнеборцев осложнял сильный порывистый ветер в степи.

«14 июля в ходе проверки выявлено, что в результате степного возгорания сгорел мелко рогатый скот КХ «Куаныш» в селе Маргулан, множество овец получили ожоги», – рассказали в ведомстве.

Известно, что погибло по меньшей мере 16 голов мелкого рогатого скота.