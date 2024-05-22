Пьяная алматинка ударила приехавшую на вызов фельдшера

Фото: Kazpravda.kz

Полиция предприняла меры в отношении нарушителей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фельдшер рассказала, что вызов сделал мужчина, для осмотра его руки после травмы, полученной в результате пьяного дебоша днем ранее. В квартире с ним находился еще один мужчина и женщина, оба в нетрезвом состоянии.

Они закрыли дверь за медиками и не выпускали их из квартиры. В какой-то момент женщина пнула фельдшера, а также поцарапала медиков, им пришлось вызвать полицию.

Полиция Алматы прокомментировала данную информацию.

«Сотрудниками полиции в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры по фактам побоев, распития спиртных напитков, нарушение тишины и проживание без регистрации. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в ДП города.

Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.