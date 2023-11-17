Принцесса Томирис

Общество
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Юлия Пулина, область Улытау

14 ноября в Жезказгане родились десять детей. Среди них и 20-миллионная жительница Казахстана Томирис. Девочка появилась
на свет в 8.10 утра.

фото пресс-службы облакимата

Новорожденная малышка – первенец в семье 19-летних молодоженов Айгерим Молдашевой и Сунгата Сейтжана. Молодая мама – домохозяйка, счастливый отец – рядовой спасатель ТОО «Аварийно-спасательная служба «Серіктас», оказывающего услуги корпорации «Казахмыс».

– Рады, что внесли свою лепту в улучшение демографической ситуации в стране, – пошутила Айгерим. – Чувствую небольшое волнение и приятную усталость, столько внимания сегодня. Супруг проводит с нами все свободное время, ушел совсем недавно. Томирис родилась весом три килограмма. Дочку с нетерпением ждала вся семья, а имя выбрал папа супруга.

– Все дети, появившиеся в этот день на свет, чувствуют себя хорошо, все доношенные, – отметила заместитель директора многопрофильной больницы Жезказгана, врач высшей категории Гулжахан Жаркешева.

– Хотела бы отметить, что сейчас рождаемость растет, – сообщила она. – Цифры говорят сами за себя. Два года назад в Казахстане отмечали рождение 19-миллионного жителя, а сегодня мы чествуем 20-миллионного.

Кстати, в области Улытау с рож­даемостью тоже все хорошо. По сравнению с отчетным периодом прошлого года (за 10 месяцев) в 2023 году родилось на 50 детей больше.

Напомним, несколько лет назад родильный дом переехал в многопрофильную больницу Жезказгана. И это была одна из самых обсуждаемых новостей в регионе. Однако, заверили врачи, сегодня будущие мамы приветствуют такое решение.

– Здесь тепло, сделан капитальный ремонт, – рассказала Гулжахан Жаркешева. – Вся консультативно-диагностичес­кая служба при роддоме. Узкие специалисты при любых осложнениях всегда рядом, а во время беременности и родов помощь должна быть безотлагательной.

С учетом развития области Улытау и медики, и будущие мамы с нетерпением ждут строительства нового перинатального центра в 2025 году. Он будет расположен в шаговой доступности от областной многопрофильной больницы, причем в проекте учтено сообщение с областным медучреждением.

Все десять новорожденных получили специальные подарки от акимов области Улытау и Жезказгана. А «Отбасы банк» подарил семье Томирис денежный сертификат на сумму два миллиона тенге, еще один миллион тенге молодым родителям вручили от имени руководства корпорации «Казахмыс».

#дети #Жезказган #рождаемость #20-миллионник

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