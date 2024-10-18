Приписки в поликлиниках: в Минздраве поделились первыми итогами пилотного проекта

Здравоохранение
100
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Внедренные в поликлиниках в пилотном режиме цифровые механизмы  позволили снизить возможность приписок медицинских услуг, заявили в Минздраве

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Механизм подтверждения посещения специалиста на сегодня внедрен в 37 медицинских объектах столицы с привлечением более 600 специалистов, сообщает Kazpravda.kz

При этом из 49 265 пациентов, побывавших на приеме у врача в поликлиниках, 85% прошли идентификацию с помощью механизмов Face ID и сервиса «Цифровой документ».

Как и ожидалось ранее, с момента внедрения системы идентификации пациентов, общее количество оказанных медицинских услуг предварительно снизилось на 24,5%. Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта.

«До конца этого года пилотный проект покажет результаты в Астане, а с 1 января планируется масштабировать поэтапно на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который позволит снизить приписки. Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан», — отметили в Министерстве здравоохранения.

#медицина #Минздрав #приписки

Популярное

Все
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
Шавкат Рахмонов может стать первым чемпионом UFC из Казахстана
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Студентка из Приаралья создала образовательный MVP-сайт Qazaq comics
Картина «Айкай» Кенжебека Шайкакова к концу года выйдет в национальный прокат
100-летие со дня рождения классика национальной литературы Бердибека Сокпакбаева отмечают в Казахстане
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком
В Риддере за последние два месяца распахнули двери пять дополнительных кабинетов казахского языка
Ташкент привлекает красотой и гостеприимством
Соединенные Штаты писателей
Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан и вернули документ в Мажилис
Еще недавно здесь был пустырь
Армия многому научит
Он взлетел выше беркута
Кожа путешествует по свету
Научная конференция в честь 130-летия Сакена Сейфуллина прошла в Кокшетау
В стране начинают культивировать новый олимпийский вид спорта
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
Президент примет участие в международном форуме в Туркменистане
Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай
Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Принцип «слышащего государства»
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау

Читайте также

С помощью QR-кода казахстанцы стали получать бесплатные лек…
Срок перехода регистрации лекарств по правилам ЕАЭС не изме…
Робот-хирург провел операцию по эндопротезированию суставов…
Возмещать причиненный медиками вред здоровью пациентов буду…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]