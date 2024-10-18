Приписки в поликлиниках: в Минздраве поделились первыми итогами пилотного проекта

Внедренные в поликлиниках в пилотном режиме цифровые механизмы позволили снизить возможность приписок медицинских услуг, заявили в Минздраве
Механизм подтверждения посещения специалиста на сегодня внедрен в 37 медицинских объектах столицы с привлечением более 600 специалистов, сообщает Kazpravda.kz
При этом из 49 265 пациентов, побывавших на приеме у врача в поликлиниках, 85% прошли идентификацию с помощью механизмов Face ID и сервиса «Цифровой документ».
Как и ожидалось ранее, с момента внедрения системы идентификации пациентов, общее количество оказанных медицинских услуг предварительно снизилось на 24,5%. Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта.
«До конца этого года пилотный проект покажет результаты в Астане, а с 1 января планируется масштабировать поэтапно на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который позволит снизить приписки. Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан», — отметили в Министерстве здравоохранения.