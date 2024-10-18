Приписки в поликлиниках: в Минздраве поделились первыми итогами пилотного проекта

Внедренные в поликлиниках в пилотном режиме цифровые механизмы позволили снизить возможность приписок медицинских услуг, заявили в Минздраве

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Механизм подтверждения посещения специалиста на сегодня внедрен в 37 медицинских объектах столицы с привлечением более 600 специалистов, сообщает Kazpravda.kz

При этом из 49 265 пациентов, побывавших на приеме у врача в поликлиниках, 85% прошли идентификацию с помощью механизмов Face ID и сервиса «Цифровой документ».

Как и ожидалось ранее, с момента внедрения системы идентификации пациентов, общее количество оказанных медицинских услуг предварительно снизилось на 24,5%. Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта.