Коллаж: архив "КП"

Согласно данным Экономической и социальной комиссии при ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО),

это 63% от общего объема привлеченных средств в регионе Северной и Центральной Азии. В 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестиционных проектов на 1,85 трлн тенге.

В последние годы Казахстан демонстрирует высокий инвес­тиционный потенциал, и тому есть конкретные причины: стратегическое расположение, благоприятная бизнес-среда, защита прав инвесторов, инвестиционные стимулы, политическая стабильность, надежная сырьевая база. Наша страна предлагает широкий спектр возможностей во многих отраслях, включая нефтехимию, металлургию, агропродовольственную и потребительскую сферы.

В течение последних нескольких лет Правительство осуществило ряд реформ, направленных на либерализацию и диверсификацию экономики в новых отраслях, включая финансовые услуги и потребительский сектор. Благодаря новым инструментам господдержки, включая налоговые льготы, субсидии и цифровые решения, страна создает благоприятные условия для воплощения крупных инвестиционных инициатив на всех уровнях. В целях улучшения инвестиционного климата Казахстан поэтапно внедрял и продолжает внедрять стандарты ОЭСР.

Вступление республики в 2017 году в Комитет по инвестициям ОЭСР свидетельствует о стремлении обеспечить справедливую и прозрачную среду для международных инвестиций, а также о готовности Правительства поощрять инвестиции, стимулирую­щие положительный вклад в социально-экономический прогресс и защиту окружающей среды.

Как известно, в стране функцио­нирует МФЦА – Международный финансовый центр «Астана», одной из задач которого является содействие в привлечении инвес­тиций в отечественную экономику на принципах права Англии и Уэльса и стандартах международных финансовых центров.

В 2021 году был создан инвестиционный штаб при Президенте (известный также как Совет по привлечению инвестиций), который оперативно решает вопросы, возникающие у инвесторов, и поддерживает их на всех этапах осуществления инвестиционных проектов – от первоначальной идеи до завершения.

Его работу курирует первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр. Функции инвестиционного омбудсмена возложены на Премьер-министра Олжаса Бектенова. Действует национальная компания Kazakh Invest как единый оператор поддержки инвестиционных проектов.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на встречах различного уровня неоднократно подчеркивал, что Казахстан полностью привержен созданию благоприятного инвестиционного климата для иностранных партнеров. Поэ­тому Правительство постоянно улучшает институциональную среду инвестирования, а вопрос привлечения зарубежного капитала в экономику находится на контроле Главы государства.

На памятном всем расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо системно улучшать инвестиционный климат в стране. «Правительству нужно создать целостную экосистему, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях – за рубежом, в регионах, в центре. Эта политика касается как иностранных, так и отечественных инвесторов. При этом инвесторам, получившим господдержку, должны выдвигаться разумные встречные обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства, соблюдению экологичес­ких требований, – сказал тогда Президент.

Как сообщила пресс-служба АО «НК «Kazakh Invest», во исполнение этого поручения Главы государства внедряется подход таргетированного привлечения инвесторов в приоритетные экономические ниши, где у Казахстана имеется конкурентное преимущество с потенциалом для более высокого передела и экспортных возможностей. Работа теперь строится на принципе «заказа на инвестиции» с учетом потребностей реального производства, конкурентных преимуществ регионов и других факторов.

Компания Kazakh Invest сейчас сопровождает 40 стратегических проектов стоимостью почти в 17 млрд долларов.

К примеру, в Алматинской области осуществляется масштабный проект PepsiCo – строительство завода по выпуску соленых закусок с первоначальными инвестициями в 160 млн долларов, при этом в январе 2025 года американская компания приняла решение удвоить объем первоначальных вложений.

Заключены крупные сделки с Power International Holding и UCC Holding, направленные на развитие телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры.

Среди стратегически значимых проектов – инвестиции китайской корпорации CHN Energy в создание углехимического комплекса в Казахстане. Ожидаемый объем вложений может составить до 4 млрд долларов. Этот проект направлен на внедрение передовых технологий переработки угля и повышение добавленной стоимости продукции.

Компания Carlsberg Kazakhstan продолжает масштабное развитие бизнеса, с 2008 года вложив в него свыше 250 млн долларов.

В апреле 2024 года была запущена новая линия по выпуску безалкогольных напитков с инвестициями в 50 млн долларов, что позволило увеличить объемы производства на треть и расширить экспортные поставки. Как сообщили в Kazakh Invest, к 2027 году Carlsberg Group с PepsiCo планируют завершить работу над новым проектом по строительству завода безалкогольных напитков с общими инвестициями свыше 250 млн долларов и созданием около 500 рабочих мест.

Отдельного внимания заслуживает масштабный проект китайской компании Fufeng Group по созданию промышленного парка глубокой переработки кукурузы в Жамбылской области. Общий объем инвестиций – 800 млн долларов. Завод, строительство которого началось в апреле 2025 года вблизи специальной экономической зоны Jibek Joly, планирует перерабатывать до 1 млн тонн кукурузы в год с возможным увеличением до 3 млн тонн. Проектом предусматриваются производство крахмала, биоферментация аминокислот, угольная теплоэлектрогенерация и очистка сточных вод.

Продукция – глутамат натрия, ксантановая камедь и кормовые аминокислоты – будет экспортироваться в страны ЕС, Северную Африку и на Ближний Восток. Fufeng Group уже заключила контракты с казахстанскими аграриями на поставку 300 тыс. тонн кукурузы в 2025 году.

«Наш внутренний рынок, – прокомментировали в пресс-службе Kazakh Invest, – сравнительно невелик, однако страна обладает уникальным географическим положением и логистичес­ким потенциалом: это 80-миллионный рынок Цент­ральной Азии, прямой доступ к Китаю, а также возможность выхода на рынки стран Европы через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Поэтому большинство иностранных инвесторов рассмат­ривает Казахстан как производственную базу для экспорта. Все ключевые проекты – PepsiCo, Fufeng Group, CHN Energy и другие – изначально создаются с расчетом на экспорт продукции за пределы страны. Так, PepsiCo планирует отправлять товар с завода в Алматинской области в страны Центральной Азии и Кавказа. А Fufeng Group официально обозначила, что ее казахстанский завод будет служить экспортным хабом для стран Европы. Иными словами, заводы в Китае работают на внутренний рынок и Юго-Восточную Азию, завод в США – на обе Америки, а предприятие в Казахстане – на рынок Евросоюза».

Таким образом, экспортная ориентированность практичес­ки всех масштабных проектов в Казахстане подтверждает стратегический интерес инвесторов к нашей стране как логистичес­кому и промышленному хабу для региона.