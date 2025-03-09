Продажи чая и кофе сократились в Казахстане

В январе текущего года в РК было произведено 1,1 тыс. тонн переработанного кофе и чая — на 9,2% меньше, чем в январе 2024-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

Наибольший объём выпуска пришёлся на Алматы: 578 тонн — на 4,1% больше, чем годом ранее. Следом идут Алматинская область (228 тонн) и Шымкент (227 тонн). Остальной объём переработанного кофе и чая был произведён в Карагандинской области (47 тонн) и Астане (1 тонна).

Более половины всего объёма производства (55,6%) составили зелёный и черный чай: 602 тонны. Производство заменителей, экстрактов, эссенций и концентратов кофе составило 224 тонны, экстрактов, эссенций, концентратов и продуктов на основе чая или мате — 166 тонн, настоев из трав и фруктового чая — 59 тонн, жареного кофе и кофе без кофеина — 31 тонну.

Сокращение выпуска в секторе наблюдалось и в прошлом году. Так, за двенадцать месяцев 2024-го в стране было произведено 17,3 тыс. тонн переработанного чая и кофе. Тем временем объём импорта за тот же период составил 49,4 тыс. тонн, уменьшившись на 3,1% за год.

В результате по итогам января–декабря прошлого года местные компании обеспечили 26% спроса на переработанный чай и кофе (включая реализацию на внутреннем рынке и экспорт), что практически соответствует показателю годом ранее (26,1%).

Объём реализации на внутреннем рынке по итогам января–декабря составил 56,1 тыс. тонн — на 7,5% меньше, чем годом ранее.

Непосредственно чая со вкусо-ароматическими добавками и без них по итогам января–декабря прошлого года Казахстан импортировал 29 тыс. тонн на сумму 80,2 млн долл. США. Сокращение в натуральном выражении составило 14,5%, в денежном — 23,9%.

Из стран СНГ в РК завезли 3,8 тыс. тонн чая — на 25,6% больше, чем годом ранее. Основным поставщиком стала Россия, которая поставила в Казахстан 3,7 тыс. тонн чая на 15,1 млн долл. США.

Из стран, не входящих в СНГ, завезли 25,2 тыс. тонн чая — на 18,4% меньше, чем годом ранее. Здесь главным экспортёром стала Кения: 10,5 тыс. тонн на 33,4 млн долл. США. В число лидирующих по поставкам стран также вошли Индия, Китай, Вьетнам и Шри-Ланка.

Удорожание в секторе оказалось достаточно ощутимым, хотя и не для всех напитков. В январе текущего года цены на кофе выросли по сравнению с январём 2024-го на 8,9%, а стоимость чая — на 4,1%. В частности, растворимый кофе подорожал на 8,4%, кофе в зёрнах и молотый — уже на 13,1%, чёрный чай — на 4,3%, а вот зелёный чай — лишь на 0,3%.

В региональном разрезе наиболее заметный рост цен на кофе был зафиксирован в Западно-Казахстанской (на 25,7%) и Кызылординской (на 28,6%) областях, а также в Астане (на 17,8%). Наименьшее удорожание было отмечено в Абайской области (на 2,9%), а в Акмолинской области цены даже снизились на 3,6%.

Что касается чая, наибольший годовой рост цен наблюдался в Улытауской (на 10%), Актюбинской (на 8%) и Восточно-Казахстанской (на 7,7%) областях. Минимальное же удорожание было зафиксировано в Костанайской области: на 2,4%. В Павлодарской области цены остались на уровне прошлого года, а в Кызылординской и Туркестанской областях они снизились на 1,2% и на 2,9% соответственно.

Сравним казахстанские цены с мировыми. На 28 февраля 2025 года средняя стоимость кружки капучино в РК, по данным Numbeo, составила 2,14 долл. США, что поставило республику на 43-е место среди 126 стран по доступности этого кофейного напитка.

Самый недорогой капучино можно было приобрести в Ливии (0,61 долл. США), Алжире (0,73 долл. США) и Тунисе (0,86 долл. США). Самые высокие цены были зафиксированы в Дании (5,71 долл. США), ОАЭ (5,57 долл. США) и Швейцарии (5,54 долл. США).

Среди стран СНГ в Беларуси стоимость капучино составила 1,60 долл. США, в Узбекистане — 1,64 долл. США, в Молдове — 1,67 долл. США, в Таджикистане — 1,68 долл. США, в Кыргызстане — 2,01 долл. США, в России — 2,15 долл. США, в Азербайджане — 3,33 долл. США, в Армении — 3,46 долл. США.