Продлен срок приема заявлений на компенсацию от пострадавших от паводков предпринимателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 13 сентября 2024 года внес изменения в Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, передает Kazpravda.kz

Внесенными поправками с 30 ноября до 10 декабря 2024 года продлен срок приема заявлений о компенсации от владельцев имущества.

Уточнено, что действие Правил не распространяется на компенсацию имущественных потерь, причиненных в результате последствий паводков 2024 года субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса, за исключением потерь по недвижимому имуществу.

Как пояснили в ведомстве, принятие поправок направлено на компенсацию имущественных потерь от паводков по недвижимому имуществу субъектам агропромышленного комплекса.

Кроме того, действие самих правил продлили с 10 декабря до 20 декабря 2024 года.

Приказ вводится в действие с 17 сентября 2024 года.