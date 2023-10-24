Проект Концепции безопасного труда до 2030 года рассмотрели в правительстве РК

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Концепция предусматривает переход от усредненной оценки безопасности труда на предприятиях к оценке риска на каждом рабочем месте

Фото: пресс-служба правительства РК

Проект Концепции безопасного труда до 2030 года представили на очередном заседании Республиканской трехсторонней комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В заседании приняли участие представители центральных и региональных органов, организации профсоюзов и общественных объединений, конфедерации работодателей и работников.

Концепция предусматривает переход от усредненной оценки безопасности труда на предприятиях к оценке риска на каждом рабочем месте. Предполагается, что это позволит сконцентрировать внимание работодателя и инспекции труда на конкретных участках с высоким риском безопасности и принять соответствующие меры.

Кроме того, Министерством труда представлены основные новеллы по социальной поддержке работников, занятых во вредных условиях труда. Они предусматривают введение специальных выплат для лиц, достигших 55 лет и имеющих 7-летний стаж отчислений обязательных профессиональных пенсионных взносов. Средства на эти цели планируется предусмотреть за счет государственного бюджета, ЕНПФ, компаний по страхованию жизни и работодателей.

Также была представлена информация социальных партнеров о текущей ситуации на предприятиях. Была отмечена слабая работа трехсторонних комиссий в регионах, а также представителей работников и работодателей.

Министерству труда и социальной защиты населения было поручено провести с коллегами в регионах работу по разъяснению методологии профилактики трудовых конфликтов.

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