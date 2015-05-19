Проект нового времени Свежий выпуск 499 Корлан ЖАМПЕИСОВА, профессор КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук

Наш университет уже разработал Концепцию реализации национальной идеи «Mәңгілік Ел» в вузах Казахстана и новый экспериментальный учебник «Мәңгілік Ел» на казахском и русском языках для студентов первого курса всех специальностей. В состав разработчиков вошли ведущие ученые КазНПУ, ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНУ, КазНТУ, Таразского педагогического института и Международного казахско-турецкого университета им. Х. Ясави. При этом для разработчиков знаковыми стали слова Главы государства о том, что общенациональная идея «Mәңгілік Ел» должна стать крепкой идейной основой не только Стратегии «Казахстан-2050», но и нерушимым, непоколебимым фундаментом становления Казахстана в ХХI веке.

В мае завершается апробация новой дисциплины, которая началась в январе нынешнего года в контексте внутривузовского компонента КазНПУ им. Абая. Для нас, ученых, представляется важным продолжить работу и ввести новый предмет в национальные стандарты высшего профессионального образования. Ведь цель дисциплины «Мәңгілік Ел» – это воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким уровнем национального самосознания, национального духа и патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности. Специалистов, готовых к активным и решительным действиям по сохранению стабильности, независимости, безопасности нашего государства, способных строить конструктивный диалог с представителями других культур.

Выпуск учебника «Мәңгілік Ел» наш вуз посвятил 550-летию Казахского ханства, 20-летию Конституции РК и Году Ассамблеи народа Казахстана.