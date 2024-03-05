Профессиональная мама вырастила 18 детей в Астане

Воспитатель SOS Детской деревни Астаны Жанар Рахимбаева рассказала о том, как 23 года посвятила воспитанию ребят, оставшихся без родителей, передает, Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: пресс-служба акимата Астаны

SOS Детская деревня – это место, где сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, растут в отдельных домах вместе с профессиональными мамами, братьями и сёстрами, как в настоящей семье.

Как рассказали в акимате, Жанар Рахимбаева работает SOS-мамой 23 года. Она самостоятельно организует жизнь шестерых детей: ведет хозяйство, бюджет, следит за здоровьем подопечных и их социальным развитием. За все годы работы она вырастила 18 детей.

– У меня один выходной в неделю. Все остальное время я погружена в жизнь детей. Я могла завести собственную семью, развивать карьеру, но как только я об этом задумывалась, у детей появлялись какие-то нужды. Я погружалась в них и забывала про все остальное, – рассказала она.

В Детскую деревню Жанар попала в 28 лет, с образованием педагога-психолога и опытом работы в детском саду. По ее словам, на выбор повлияли визиты в детский дом. Чтобы стать SOS-мамой, Жанар прошла несколько психологических тестов и тренингов. После обучения она провела 10 дней в Доме малютки, чтобы выбрать малышей, которых будет воспитывать до совершеннолетия.

– Тогда мы почти не спали по ночам, наблюдали за детками. Я выбрала себе «сложных» детей: двоих мальчиков и девочку с проблемами со здоровьем и поведением. Осознавала ли я, что мне придется нести ответственность за их жизни следующие 20 лет? Уже не помню. Просто в те дни сыграли чувства, которые я испытала в детском доме, – говорит SOS-мама.

Так началась ее жизнь в детской деревне. Дети росли, вместе с тем рос и опыт Жанар. Она рассказала, что учиться приходилось на ходу. С этим связано много забавных историй.

Однажды Жанар повезла детей в Алматы и по наивности хотела показать им все самое интересное за один день.

– Когда автобус подъехал к нужной остановке, я попросила водителя подождать, пока выведу детей. Надо мной смеялись все пассажиры, потому что шуметь я не могла, и мне пришлось трясти сонных мартышек по-отдельности, - со смехом вспомнила Жанар.

Сегодня Жанар является одной из самых опытных мам в деревне. Она считает, что ей помогли дисциплина и любовь к детям. Воспитательница регулярно посещает психолога, чтобы на общение с подопечными не влияли ее личные переживания, а для анализа своей работы водит детей на творческую терапию.

Также она научилась самостоятельно искать спонсоров на индивидуальные нужды детей: курсы, брекеты для зубов, технику и т.д.

У самой старшей ее дочери-воспитанницы есть собственные дети. В доме Жанар даже проводили құдалық. Каждый из ее выпускников поступил на учебу и самостоятельно строит свою жизнь, не забывая при этом навещать свою маму в детской деревне.

Любить свою работу и при этом не забывать о себе пожелала Жанар своим коллегам.