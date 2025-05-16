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16 мая в рамках Республиканской недели репродуктивного здоровья во всех регионах страны проходят мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о вирусе папилломы человека, его последствиях и возможностях профилактики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на май 2025 года первую дозу вакцины против ВПЧ получили 138 469 девочек в возрасте 11-13 лет, вторую дозу — 44 956 девочек.



Рак шейки матки (РШМ) остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Ежегодно в мире от этого диагноза умирают около 300 тысяч женщин. В Казахстане фиксируется около 2 тысяч новых случаев РШМ в год.

Основной причиной развития рака шейки матки являются высокорисковые онкогенные типы ВПЧ — в частности, типы 16 и 18. Именно поэтому особое значение имеет своевременная профилактика, в первую очередь — вакцинация.



Вакцина позволяет сформировать устойчивый иммунитет и предотвратить развитие заболевания в будущем.

Национальная программа вакцинации против ВПЧ стартовала 1 сентября 2024 года и проводится на плановой основе.

Она охватывает девочек в возрасте 11-13 лет и реализуется в рамках международных стандартов и рекомендаций.