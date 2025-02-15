Прогнозируемое «золото» и неожиданное «серебро»

Национальная сборная Казахстана с 20 завоеванными медалями, из которых четыре золотые, девять серебряных и семь бронзовых, заняла итоговое четвертое место в общекомандном зачете. На первом месте Азиаду завершила сборная Китая, у которой 85 наград (32 – «золото», 27 – «серебро», 26 – «бронза»). На втором месте с 45 медалями (16-15-14) финишировала Южная Корея, а тройку призеров замкнула Япония – 37 медалей (10-12-15). В итоговую медальную таблицу попали еще пять команд. По одному «золоту» взяли Филлипины и Узбекистан, «серебро» у Северной Кореи и по «бронзе» завоевали Китайский Тайбэй и Таиланд.

А теперь о последнем дне состязаний. Очень довольны могут быть наши керлингистки. Они впервые дошли до розыгрыша медалей и остановились в шаге от бронзовой награды, проиграв в матче за третье место очень сильной команде Японии со счетом 3:6. «Золото» взяла Южная Корея, а «серебро» – Китай. Четвертое место говорит о прогрессе нашей команды в этом виде спорта.

Ну и главными героями в завершающий день Азиады стали хоккеисты сборной Казахстана. Так, женская команда довольно неожиданно выиграла серебряные награды, в последнем финальном круговом турнире обыграв Южную Корею со счетом 3:0. Забитыми шайбами отметились Малика Алдабергенова, Юлия Буторина и Дария Молдабай. В параллельном матче команда Японии разгромила сборную Китая со счетом 8:1 и взяла «золото», у команды КНР в итоге «бронза».

Почему это успех для нашей сборной? Все дело в том, что женские команды Азии сейчас сильно прогрессируют в этом виде спорта. В рейтинге Международной федерации по хоккею с шайбой (IIHF) Япония занимает 7-е место в мире, на 12-м – Китай, на 19-м – Южная Корея и на 23-м – Казахстан. Раньше казахстанки были лидерами континента, на зимних Азиатских играх четырежды становились чемпионками (1996, 1999, 2011, 2017) и дваж­ды финишировали с «серебром» (2003 и 2007). И потому нынешнее второе место – достижение. Кстати, отметим и тот факт, что японки в эти же дни участвовали в параллельном отборочном турнире на зимние Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии, и выиграли заветную путевку.

Наша мужская сборная, как и обещала, принесла нам золотые медали. В решающем матче за первое место команда Олега Болякина встречалась с командой Японии и разгромила ее со счетом 5:0. Забросили шайбы Андрей Буяльский, Дмитрий Бреус, Роман Старченко, и два гола на свой счет записал Кирилл Панюков. Таким образом, сборная Казахстана стала пятикратным чемпионом Азиатских игр. Хоккеис­ты из Страны восходящего солнца отправятся домой с серебряными наградами. Бронзовые медали у команды Южной Кореи, которая оказалась сильнее сборной КНР и победила со счетом 5:2.